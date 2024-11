Bianconeri sotto choc: il presidente si è dimesso

Un momento davvero drammatico per il club he ha appena accolto la notizia choc di quella che è la decisione da parte del presidente dei bianconeri che si è dimesso.

Arrivano importantissime notizie che ora possono sicuramente cambiare quello che sarà il futuro del club. Perché dopo il turno in Europa con le partite di Champions, Europa League e Conference che è arrivato il clamoroso annuncio ufficiale da parte del club che con un comunicato ha rivelato la verità ai tifosi.

Una scelta che ha di fatto lasciato tutti a bocca aperta, perché nessuno si sarebbe immaginato di vedere tutto questo considerano che ora la società è pronta a ripartire con un nuovo presidente dopo le dimissioni di quello che è ormai il precedente gestore del club.

Il presidente si è dimesso, è ufficiale

Un vero colpo di scena per il mondo del calcio che ha appreso la notizia arrivata in queste ore, il presidente si è dimesso e ora si dovrà ripartire da una nuova progettualità. Si inizierà da subito a capire quella che può essere la strategia migliore per andare ad affrontare il futuro del club che dopo alcuni risultati non del tutto positivi ora dovrà provare a rialzarsi.

Non una situazione facile quella da gestire per il club dove ci gioca anche un calciatore italiano del calibro di Ciro Immobile che proprio l’estate scorsa ha accettato questo nuovo progetto in Turchia con il Besiktas ma dove le cose non stanno andando poi al meglio.

In Europa League il club sta provando a qualificarsi alla fase successiva ma con risultati altalenanti e in campionato al momento è fuori dalla zona Europa e non è per nulla in lotta per il titolo. Intanto, ora è anche arrivata l’ufficialità della notizia che per i bianconeri il presidente del Besiktas si è dimesso.

Un annuncio shock per i tifosi che hanno appreso la notizia con grande stupore quando è arrivato il comunicato da parte del presidente Hasan Arat del Besiktas che ha annunciato le dimissioni con grande tristezza. L’ormai ex numero uno del club bianconero turco ha deciso di lasciare e farsi da parte per motivi personali come lui stesso ha comunicato.

Intanto, sono stati momenti scioccanti per il club dopo che erano arrivati anche gli esoneri del direttore sportivo Huseyin Yucel del tecnico Giovanni van Bronckhorst. Adesso dopo che si è dimesso Hasan Arat il Besiktas ha ha portato al nome di Huseyin Yucel promosso alla massima carica di presidente.