Serie A, svolta sulla cessione: svelati i nuovi proprietari

Serie A, club venduto a nuovi proprietari

Rispetto a soltanto qualche giorno fa, quando smentiva una possibile cessione del club, adesso Urbano Cairo, presidente del Torino non si nasconde più ed è pronto a chiudere l’operazione per la vendita del suo club. Una notizia che farà sicuramente felici i tifosi granata che da anni non hanno più un buon rapporto con l’attuale presidente.

Adesso ci sono conferme per quanto riguarda la cessione del Torino di Cairo ai nuovi proprietari. Arrivano anche segnali che riguardano quello che possono essere le cifre e non solo. La valutazione della società di Cairo è tra i 130 e 170 milioni di euro e tra i nuovi proprietari ci sono Red Bull, fondi Usa e gli sceicchi arabi, tutti aspettano di capirne di più sul grosso affare che può concludersi nei prossimi mesi.