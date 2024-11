Serie A, penalizzazione per due club: cambia la classifica

Un altro scandalo in Italia che può portare alla penalizzazione di più club di Serie A che possono portare al clamoroso colpo di scena nel campionato.

Ci sono stati dei gravi episodi in questi ultimi anni in Italia che hanno messo in imbarazzo seriamente il nostro campionato italiano e che hanno danneggiato l’immagine. Ora però anche in Europa i club di Serie A stanno provando a dimostrare sempre di più il proprio valore e per questo motivo che potrebbe cambiare da un momento all’altro tutto.

Allo stesso tempo, proprio ora che le cose stanno iniziando ad andare per il meglio in campo, che vengono fuori delle dinamiche davvero clamorose che possono seriamente rovinare tutto ancora una volta. Perché ci sono due club di Serie A che rischiano anche una penalizzazione.

Una situazione davvero particolare per quello che starebbe accadendo perché proprio qualche anno fa a pagare è stata la Juventus con 10 punti di penalizzazione che hanno cambiato la classifica di Serie A e compromesso la storia del club che ha avuto una battuta d’arresto con l’esclusione dall’Europa e ora sta provando a rimettersi in riga.

Penalizzazione in Serie A, cambia la classifica

Adesso si entra nel vivo della vicenda perché c’è la seria possibilità che possa arrivare una penalizzazione in classifica di Serie A per più di un club italiano in vista dei prossimi mesi, quando questa situazione potrebbe essere finita.

Da qualche settimana si parla ormai di quello che è accaduto in Italia con il caso ultrà perché si sta portando avanti quella che è l’inchiesta Doppie curve diretta da Giuseppe Chinè che ha appunto aperto un fascicolo d’indagine per i fatti accaduti con gli ultras che hanno coinvolti anche club come Inter e Milan.

Arrivano ora aggiornamenti ulteriori che riguardano i vari collegamenti con la criminalità organizzata per club come Inter e Milan e bisognerà chiudere le indagini in 60 giorni.

Ci sono 4 punti che dal punto di vista legislativo, possono incidere sulla vicenda come l’art.25 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo al divieto di contribuire alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati (e non) di propri sostenitori. Mentre la seconda riguarda l’art.27, che a proposito della “cessione dei titoli di accesso in manifestazioni” (in riferimento ai tagliandi che sarebbero stati regalati).

Infine, ci sono altre due norme che riguardano l’art.4 e l’art.6 del Codice di Giustizia Sportiva. La prima afferisce alla “lealtà, probità e correttezza dei tesserati“, la seconda alla “responsabilità diretta di chi rappresenta le società ai massimi livelli“. E con questa si potrebbe arrivare anche agli estremi con una penalizzazione in classifica Serie A. Ad oggi però questo sia per Inter che per il Milan è lontano.