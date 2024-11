Salah in Serie A: una big vuole chiudere, il sogno si realizza

A Liverpool scoppia il caso Momo Salah: l’egiziano ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato. Da febbraio sarà libero di firmare con qualunque club, ecco tutti i dettagli.

Il rinnovo di Salah con il Liverpool non è ancora arrivato, con non poche perplessità da parte del giocatore che non ha nascosto pubblicamente il proprio disappunto per la decisione del club di non presentare ancora un’offerta ufficiale per il prolungamento.

Una situazione, questa, che potrebbe trascinarsi nei prossimi mesi visto che si susseguono le voci riguardo il possibile addio del calciatore che può tornare in Serie A.

Quale squadra italiana può prendere Salah?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dalla Spagna, la concorrenza per Salah è davvero alta soprattutto se dovesse arrivare la conferma dell’addio a parametro zero dell’egiziano.

La fila per prenderlo è immensa con una squadra italiana pronta ad inserirsi nella corsa per tentare il colpaccio e riportare in Italia il giocatore, che ha già militato in passato nella Fiorentina e nella Roma.

Un ritorno che, di sicuro, troverebbe il consenso dei tifosi che stimano tantissimo il giocatore che ha tutto per ripetere l’ottima stagione fatta con la maglia dei giallorossi.

Ma quale società italiana può ambire a prendere Momo Salah?

L’Inter si prepara a sferrare un colpo di mercato con ingaggiare Mohamed Salah a costo zero la prossima estate. Per far fronte all’alto ingaggio richiesto dall’attaccante egiziano, il club italiano sarebbe disposto ad effettuare una serie di cessioni in avanti con Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa dati in partenza.

Dall’addio di questi giocatori potrebbero arrivare i soldi necessari per presentare una super offerta a Salah, che a Liveprool guadagna quasi 12 milioni netti a stagione.

Salah all’Inter?

Questa mossa, di portare all’Inter Salah, potrebbe consolidare anche la fiducia dei tifosi nei confronti di Oaktree che in un colpo solo potrebbe accontentare la piazza e fare un’operazione anche di marketing, visto che l’ex Roma ha un grande mercato.

La trattativa non è facile ma i tifosi vogliono sognare in grande con Marotta che è sempre stato bravo a prendere i giocatori a parametro zero. Sognare non costa nulla anche per una società ambiziosa come l’Inter che spera di consolidarsi in Italia e proseguire la crescita in Europa con la Champions che resta un obiettivo della società e di tutta l’area tencica.