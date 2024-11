Atalanta, pronto lo scambio a gennaio: il PSG lo vuole subito

Gli occhi dei migliori club d’Europa restano puntati fissi sull’Atalanta e sui campioni di Gian Piero Gasperini che continuano a dimostrare di essere tra i migliori in circolazione.

Sono diversi i calciatori dell’Atalanta fortemente seguiti da diversi top club europei e ora spunta una nuova possibile pista già per il calciomercato di gennaio. Perché c’è il Paris Saint Germain che sta provando a rinforzare la rosa in vista della prossima sessione invernale per poter andare a migliorare la squadra con un nuovo colpo.

E’ proprio dall’Italia che possono arrivare rinforzi per il PSG che fa sul serio e già la scorsa estate aveva provato a chiudere l’affare con l’Atalanta per Ademola Lookman. Il calciatore nigeriano era fortemente voluto da parigini che hanno cercato di chiudere l’affare nelle ore finali della scorsa estate ma non si fece nulla.

Adesso ci sono novità che riguardano quello che può accadere perché nella sessione di mercato di gennaio sono diversi i club interessati ad investire sui campioni dell’Atalanta: c’è Ederson seguito da diversi top club in Europa, così come anche Lookman, De Roon, Hien e tanti altri.

Calciomercato: il PSG vuole un campione dell’Atalanta

Adesso ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano la scelta del PSG di andare ad investire nella prossima sessione di mercato che può portare ad un colpo dall’Atalanta in Italia. Sono diversi i nomi seguiti in maniera concreta da parte del club parigino che possono ora chiudere l’affare.

Possibile accordo che può portare seriamente all’assalto del PSG per un campione dell’Atalanta. Sono diversi i giocatori messi nel mirino, ma c’è un calciatore che può seriamente andare via perché il club francese può pensare di fare un grande colpo per il giocatore del club bergamasco.

Arrivano notizie molto importanti che riguardano proprio la scelta da parte del Paris Saint-Germain che dopo Lookman può pensare di trattare un altro giocatore dell’Atalanta che piace tanto e si tratta di Isak Hien che è un giocatore del reparto arretrato che si sta rivelando tra i migliori in circolazione.

Il PSG cerca una pedina pronta subito e ora c’è un giocatore che può pensare di fare un grande salto di qualità come Hien che lo scorso gennaio è stato preso dall’Atalanta per 9 milioni dal Verona ora però secondo Tuttomercatoweb.com può davvero passare al PSG per una grande offerta già a gennaio.