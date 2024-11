Mancini torna ad allenare in Italia, si è proposto al presidente

Torna a parlare direttamente lui perché Roberto Mancini ha raccontato quello che è accaduto in questi anni quando ha lasciato l’Italia per firmare in Arabia Saudita.

L’ex ct dell’Italia dopo un periodo sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita ha rotto i rapporti e il contratto e ora è pronto a rimettersi in gioco nel calcio che conta. Non è andata per niente come pensava Mancini che ora guarda al futuro pensando a quelle che saranno altre novità sul suo conto.

Si è parlato tanto di un ritorno di Roberto Mancini anche in Serie A perché proprio dopo la sua rottura con il legame dalla Nazionale araba il suo nome è stato accostato a grandi panchine italiane come quella della Roma e del Milan. Adesso però sono state prese delle scelte differenti e lui aspetta ancora.

Dopo aver vinto gli Europei con l’Italia per Roberto Mancini è arrivata però una forte delusione come la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, che ha creato dei forti malumori interni anche tra il ct e la Federazione che ha portato poi a quello che è stato l’addio dell’ormai ex commissario tecnico.

Calciomercato: Mancini torna in Italia

Arrivano delle novità importanti che riguardano il futuro dell’allenatore che ora è pronto a rimettersi in gioco anche in Europa. Perché il nome di Roberto Mancini viene più volte accostato a diversi club anche importanti in Premier League e in Italia dove ci sono diversi club di Serie A che aspettano di cogliere l’occasione se si dovessero trovare i giusti accordi.

Adesso è proprio Mancini a parlare di quello che può accadere per il suo futuro dove ci sono diverse piste che possono aprirsi davvero da un momento all’altro perché ora è liberto di trovare una nuova sistemazione e firmare anche subito magari a stagione in corso.

Intanto, proprio su quello che è stato l’addio dall’Italia di Mancini è stato l’allenatore stesso a parlarne. Nelle ultime ore una lunga intervista concessa a Il Giornale da parte dell’ex ct che ha raccontato la versione dei fatti su quello che è accaduto e una scelta anche sbagliata.

Roberto Mancini si è pentito di aver lasciato la panchina dell’Italia e proprio l’allenatore ha raccontato che se tornasse indietro non rifarebbe questa scelta. Proprio Mancini ha svelato che tornando indietro andrebbe a riallacciare un rapporto col presidente Gravina per risolvere la questione e restare il ct dell’Italia.