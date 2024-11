Esonero Ancelotti, scelta storica per la panchina del Real Madrid

Il Real Madrid esce ancora una volta con le ossa rotte dalla Champions League e Ancelotti ora è a un passo dall’esonero.

I Blancos non stanno facendo bella figura in Champions League e anche contro il Liverpool è arrivata una sonora sconfitta, maturata dopo una partita giocata estremamente male e che ha visto ancora una volta Kylian Mbappé sparire completamente dal gioco. L’unica vera occasione per riportare in partita la squadra madrilena l’ha avuta proprio il francese dal dischetto ma ha anche sbagliato il calcio di rigore, aprendo la strada alla vittoria dei Reds di Arne Slot.

L’ennesima sconfitta in Champions League del Real Madrid e il 24° posto in classifica hanno creato una clamorosa polemica sul futuro di Carlo Ancelotti.

Real Madrid sconfitto ancora: esonero Ancelotti

Il Real Madrid ha perso 3 partite su 5 in Champions League e ora per Carlo Ancelotti si fa molto dura. I detentori del titolo e i sempre super favoriti hanno costruito ancora una volta una rosa astronomica che servirà per vincere di nuovo la competizione europea, e non solo, ma fino a questo momento stanno arrivando solo pesanti delusioni.

Dopo la sconfitta roboante contro il Milan dell’ultimo turno di Champions League, ora è arrivato il ko anche contro il Liverpool ad Anfield con l’ennesima prova sottotono di Kylian Mbappé e di tutta la squadra.

Da Madrid iniziano ad arrivare voci molto insistenti sull’esonero di Carlo Ancelotti che già aveva rischiato molto due settimane fa.

Esonero Ancelotti: Florentino Perez ci pensa sul serio

L’esonero immediato di Carlo Ancelotti dal Real Madrid è una possibilità concreta. Il 24° posto in classifica nel girone unico ad oggi sarebbe l’ultimo a permettere il passaggio ai sedicesimi di finale (solo le prime otto passano direttamente agli ottavi) in cui si andrebbero ad affrontare le squadre arrivate allo stesso modo ai playoff, e sarebbe gravissimo per un club del calibro del Real Madrid.

Ma ancora più grave è la terza sconfitta – la seconda di fila – in cinque partite disputate fino a questo momento che stanno rendendo ridicolo il cammino dei Galacticos nella competizione che li ha visti sempre protagonisti assoluti.

L’esonero di Ancelotti verrà deciso entro domani. Florentino Perez non vorrebbe rovinare l’ottimo rapporto che ha con il tecnico italiano che negli anni gli ha permesso di vincere tantissimi trofei ma per come sta andando questa stagione è evidente che la scelta migliore sia quella di separarsi.

Ancelotti via: il Real Madrid sogna di nuovo Zidane

L’addio di Ancelotti al Real Madrid sarebbe una notizia shock per i madrileni e per tutto l’ambiente, che non avrebbe mai immaginato un finale del genere. Eppure le possibilità ci sono e le ultime partite stanno dimostrando che forse è solo questa la strada da prendere.

Florentino Perez sogna il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid. Sarebbe la terza volta che il francese si accomoderebbe sulla panchina del Real Madrid e, di conseguenza, sarebbe una decisione storica.