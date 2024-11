Inter, Inzaghi anticipa il suo futuro: svelato l’indizio

Situazione non del tutto facile quella che vive Simone Inzaghi all’Inter continuamente messo sul banco degli imputanti per quello che è accaduto in questi anni di gestione.

Inzaghi ha già vinto diversi trofei all’Inter e ha raggiunto anche una finale di Champions League, eppure, viene continuamente criticato il suo lavoro perché in Italia soprattutto, in tre anni ha vinto solo 1 scudetto, perdendone due a discapito di Napoli e Milan nonostante per tutti il club nerazzurro ha la rosa migliore.

In questa stagione c’è voglia di conferma in tutto l’ambiente e per questo motivo un altro scudetto perso non potrebbe essere preso bene e Inzaghi potrebbe iniziare ad essere a rischio perché continuamente contestato. Adesso arrivano aggiornamenti anche riguardo a quello che è il suo pensiero.

L’Inter lotta con tante altre squadre tutte in pochissimi punti e Inzaghi dovrà cercare di allungare il prima possibile considerando che c’è il rischio che i tanti impegni possano lasciare dei punti per strada. Intanto, il suo contratto con il club è in scadenza nel 2026 e per questo motivo entro il prossimo anno bisognerà prendere una decisione definitiva.

Inter, rinnovo Inzaghi: la scelta

Rinnovo o addio per Inzaghi dall’Inter. Perché il 2025 sarà l’anno decisivo per prendere una scelta da parte di tuti. E’ chiaro che il tecnico non potrà iniziare la stagione prossima sapendo di andare in scadenza e per questo motivo che andranno fatte le dovute valutazioni sul suo operato di questi anni.

Al momento però non sembrano esserci grosse novità visto che in determinati momenti si parla di un rinnovo più vicino per Inzaghi con l’Inter e in altri momenti più distante e raffreddato. Ora però c’è anche un messaggio piuttosto chiaro che ha voluto mandare l’allenatore a tutto l’ambiente nerazzurro.

A raccontare e anticipare quello che può essere il suo futuro è stato proprio Simone Inzaghi che ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita di Champions League. L’allenatore dei nerazzurri ha voluto chiarire che il suo futuro lo vede sempre nerazzurro perché ha chiaramente detto di voler restare ancora tanti anni a San Siro.

Inoltre, alla domanda se si sentisse tra i migliori allenatori in circolazione c’è stato un messaggio di Inzaghi che ha detto di essere felice di stare all’Inter e di voler continuare a fare il meglio per questo club in futuro.