Infortuni Juventus, altre tre brutte notizie: tempi di recupero lunghi

Non è una stagione del tutto facile e serena per la Juventus che deve fare i conti con quelli che sono gli infortuni di diversi giocatori importanti della rosa bianconera.

Non una situazione facile questa da gestire per Thiago Motta che in diverse occasioni in questi primi mesi di stagione ha dovuto fare a meno di diversi giocatori considerati punti di riferimento nel nuovo progetto bianconero e che hanno affrontato già dei problemi importanti come quelli legati agli infortuni.

Sia i nuovi acquisti che i calciatori già affermati nella rosa della Juventus si sono infortunati. Tanti già i nomi che sono finiti in infermeria come Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, McKennie, Thuram e fino a quelli che resteranno fuori tutta la stagione per infortuni gravi come Bremer e Cabal.

Non è sicuramente ciò che si aspettava Thiago Motta e anche la società che ora è pronta a correre ai ripari con il calciomercato di gennaio andando a rinforzare la rosa per evitare di ritrovarsi con la coperta corta nel punto decisivo della stagione quando da gennaio ci saranno sempre tante partite decisive per provare a portare risultati al termine del campionato della Juventus.

Infortuni Juventus, un’altra brutta notizia

Adesso però, dopo il pareggio in campionato contro il Milan, arrivano altre notizie che riguardano quello che può accadere nella prossima partita di Champions League dove la Juventus può non poter contare su alcuni giocatori ritenuti forti e decisivi. Altri problemi fisici in casa Juve con una situazione di grosso rischio in vista della prossima partita.

La Juventus scenderà in campo con l’Aston Villa e in questo momento c’è grande apprensione per le notizie che arrivano dall’infermeria bianconera. Perché la Juve può non avere a disposizione diversi giocatori alle prese con un recupero dall’infortunio, come Douglas Luiz e Dusan Vlahovic che nelle ultime ore hanno proseguito nei propri programmi di allenamento personalizzati.

Vlahovic e Douglas Luiz non si sono allenati con il resto dei compagni ma almeno il primo vorrà fare di tutto per poter giocare Aston Villa-Juve di Champions League in programma mercoledì sera a Birmingham.

Oltre alla loro situazione di dubbio e le condizioni che saranno valutate giorno per giorno, arriva anche la brutta notizia per l’infortunio di Weston McKennie, lo statunitense non si è allenato per via di un affaticamento muscolare. Decisive le prossime ore per capire come andrà.