Fiorentina, De Gea torna in Premier: lo vogliono subito

Una stagione strepitosa ad oggi quella di David De Gea che è rinato con la Fiorentina che ha puntato forte su di lui, ma ora le sirene della Premier League tornano a suonare.

Scatta un vero allarme in casa viola per quello che potrebbe essere il destino e il futuro del noto portiere spagnolo che dopo 1 anno da svincolato all’età di 34 anni ha trovato la Fiorentina che ha puntato forte su di lui. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello he può essere il futuro di De Gea che sta di nuovo dimostrando di essere di un altro livello.

Arrivano notizie di calciomercato importantissime che riguardano il portiere della Fiorentina che ha di nuovo attirato a se tutti i riflettori. Perché la stagione di De Gea quest’anno è sensazionale per come ha iniziato dopo 1 anno fermo si è subito rimesso in moto dimostrando di essere uno dei migliori in circolazione.

Spesso decisivo con la Fiorentina, con già 4 porte inviolate e interventi unici che solo lui è capace di fare in Italia. Per questo è uno dei migliori al momento e ora gli occhi dei club di Premier League tornano su di lui.

Calciomercato Fiorentina: vogliono prendere De Gea

David de Gea , esperto portiere spagnolo, sta vivendo una rinascita nella sua carriera dal suo arrivo alla Fiorentina . A 34 anni, il portiere è stato protagonista del momento straordinario della squadra viola, che lotta per lo scudetto in una Serie A più combattuta che mai. La sua prestazione non è passata inosservata e diverse squadre di Premier League hanno iniziato a valutare la possibilità di riportarlo in Inghilterra, dove ha trascorso i suoi anni migliori tra i pali. Il possibile ritorno di David de Gea in Inghilterra L’influenza di De Gea sulla squadra toscana non si limita solo alle parate decisive, ma garantisce anche la leadership in uno spogliatoio pieno di talenti emergenti. La sua capacità di mantenere la calma nei momenti critici e la sua agilità nel reagire sotto pressione hanno posizionato la Fiorentina come un candidato inaspettato per il titolo. Questa rinascita contrasta con gli ultimi anni dello spagnolo, che lasciavano dubbi sulla sua continuità nell’élite prima di arrivare in Italia.