Esonero ufficiale: l’ex Manchester United torna subito in panchina

Ritorno in pista per il tecnico olandese che è pronto a vivere una nuova avventura in panchina. Ecco tutti i dettagli sul nuovo incarico dell’allenatore, ex Manchester United.

Esonero ufficiale da parte della società che ha comunicato l’interruzione del rapporto con il proprio allenatore. Una scelta inevitabile a seguito dei risultati negativi che sono arrivati nell’ultimo periodo.

Adesso il club punta all’ex Manchester United per risollevare le sorti della squadra che sta vivendo un momento assai particolare di questa stagione che rischia di regalare poche gioie ai tifosi.

Esonero ufficiale, hanno scelto l’ex Manchester United in panchina

Partita con i favori del pronostico, la squadra si ritrova in una zona particolare della classifica. Ecco perché la società ha deciso di correre ai ripari anche perché c’è ancora tempo a disposizione per rimettere le cose in ordine.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club è pronto a prendere l’ex Manchester United che può tornare subito in panchina alla guida di una squadra prestigiosa che sta vivendo una fase calante.

Il tecnico rischia un salto nel vuoto, anche perché la situazione in classifica della squadra non è delle migliori. Il rischio di fallire è dietro l’angolo, ecco perché l’allenatore chiede garanzie in vista del futuro.

Garanzie che la società è pronta a dare al mister con i dirigenti che sono convinti di puntare sulle qualità del giovane mister che è reduce dall’esperienza al fianco di Ten Hag al Manchester United.

Arriverà presto la decisione da parte del club di nominare come nuovo allenatore dell’Amburgo van Nistelrooy.

Nuovo alleantore Amburgo: c’è Ruud van Nistelrooy in pole

Dopo il 2-2 contro lo Schalke 04, la società ha deciso di esonerare il tecnico dell’Amburgo Steffen Baumgart che paga il pessimo avvio di campionato.

La squadra tedesca, che milita della Zweite Bundesliga (l’equivalente Serie B italiana) è attualmente lontana dalla zona promozione. Ecco perché la società ha deciso di dare una svolta alla stagione con l’addio dell’allenatore che è stato mandato via insieme ai suoi assistenti Wagner e McKenna.

Adesso si attende di conoscere il nome del prossimo allenatore dell’Amburgo che può essere Ruud van Nistelrooy, che è reduce dal periodo di transizione in cui ha guidato il Manchester United dopo l’esonero di Ten Hag e l’arrivo di Amorim, che ha deciso di non tenere nel suo staff l’ex attaccante olandese.