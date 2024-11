Superlega gratis in Tv, battuta la Uefa dopo le minacce

La Superlega è pronta a prendere il controllo del mondo del calcio perché i tifosi presto potrebbero andare a vedere in Tv una nuova competizione.

E’ da anni che va avanti questa battaglia nel mondo del calcio, quando nel 2020 si annunciava la creazione della Superlega e ora dopo oltre 4 anni può prendere il via. La Uefa e la FIFA hanno minacciato i club che avevano annunciaot la partecipazione eh anno deciso di tirarsi fuori, ma non tutti.

Perché il Real Madrid e il Barcellona su tutti stanno portando avanti questa battaglia contro le potenti istituzioni per dare vita alla Super League che può prendere seriamente il largo nel mondo del calcio nei prossimi anni e magari proprio già nel 2025.

Ci sono importanti notizie che arrivano proprio in merito a questa situazione delicata che dopo anni può sbloccarsi e andare a cambiare davvero il calcio moderno con la concreta possibilità che la Superlega possa iniziare presto con tantissimi club che possono accettare la partecipazione e dare una svolta a quello che oggi è il calcio, un’azienda in continuo calo da un punto di vista economico.

Superlega, via al progetto dopo le minacce

Pronta a partire la Superlega che dopo le minacce e le pressioni subite come ha di fatto annunciato Florentino Perez ora non vede l’ora di prendere il via.

A voler parlare di tutto quello che è accaduto in questi anni è stato Florentino Perez, presidente del Real Madrid e sostenitore tra i fondatori della Superlega. Il noto presidente sta spingendo da anni su questa battaglia per provare a dare una grande sterzata al mondo del calcio con un’innovazione totale e ha voglia di difendere questo progetto che non è per nulla messo da parte, anzi.

La Superlega è più viva che mai ed è anche pronta a partire come ha annunciato lo stesso Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid ha spiegato che c’è questa volontà di offrire il calcio gratis e oggi c’è grande ottimismo dietro questo progetto dopo la sentenza della Corte Europea, che ha di fatto messo fine al monopolio della UEFA.

Una lunga battagli durata 4 anni e ora la Superlega è pronta a partire perché c’è voglia di mettere da parte la Uefa e la Champions League che non attira più l’attenzione di prima e anche a livello economico c’è un palese disastro nel modo del calcio di oggi.