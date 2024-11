Stanno comprando Ricci, sarà il primo acquisto del prossimo anno

Il calciomercato delle grandi squadre italiane è sempre attivo anche se al momento la finestra è chiusa. Tante le trattative sotto traccia che portano avanti alcuni club, tra cui quella di Samuele Ricci.

Ci sono novità che arrivano e riguardano quella che è la mossa di uno dei top club italiani che vuole provare ad anticipare la concorrenza e chiudere il colpo per il talento azzurro il prima possibile. Perché Samuele Ricci si sta consacrando ormai sempre di più mese dopo mese grazie a grandissime prestazioni che lo rendono uno dei gioielli del Torino e ora è entrato anche nel giro della Nazionale italiana di Spalletti che ha voluto puntare su di lui.

Non è un caso quindi se alcune grandi squadre in Italia e all’estero stanno osservando con molta attenzione quella che è la crescita del centrocampista granata. Perché Ricci sembra sempre più pronto a poter giocare in grandi palcoscenici e presto può considerare anche di andare via dal Torino per no bloccare questa crescita.

Da tempo ormai il progetto del Torino di Cairo sembra vivere una situazione di stallo e l’Europa manca da troppi anni. Per questo ogni estate ad andare via sono sempre alcuni dei punti di riferimento del Torino che cercano di fare il definitivo salto di qualità e ora anche Ricci può farlo.

Calciomercato: comprano Ricci il nuovo anno

In molti hanno osservato in questi anni la crescita di Samuele Ricci che nel 2025 può davvero pensare di andare a consacrarsi altrove. Perché oltre alle voci su alcuni club esteri interessati a lui, c’è anche in Italia grande attenzione da parte di Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma sul giocatore che piace tanto a tutti.

Trattare con il Torino non è mai facile, ma il giocatore ha intenzione di andare via visto il forte interesse dei grandi club e il prossimo anno sarà l’anno giusto considerando che Ricci con i granata ha un contratto in scadenza nel 2026. Per questo motivo ora si valuta quello che può accadere da un momento all’altro con alcune squadre che già ci stanno provando.

Tra le varie squadre interessate c’è il forte interesse del Milan che vuole comprare Samuele Ricci e secondo i colleghi di Tmw sembra essere lui il primo colpo della nuova stagione del 2025. Il centrocampista azzurro dell’Italia può dare l’ok già in questi mesi con il Milan pronto ad anticipare anche l’Inter per Ricci.