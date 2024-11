Serie A, esonero deciso: l’ex Juve come nuovo allenatore

E’ tempo di decisioni importanti per alcuni club di Serie A ed è in arrivo un esonero forte per un club che ora sta valutando in maniera concreta di cambiare allenatore.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano quello che può cambiare da un momento all’altro perché ci sono novità in merito alla scelta di un club italiano che non ha preso bene gli ultimi mesi di risultati e prestazioni della squadra e per questo motivo che si valuta in maniera concreta l’esonero dell’allenatore per un sostituto nuovo.

Sarà proprio la società ad annunciare una volta presa decisione, quella che è la strategia decisa di seguire cercando di dare chiaramente una svolta a questo progetto che al momento non sembra più convincere come stava facendo ad inizio stagione. Per tutta una serie di motivi però ora si valuta un cambio allenatore in Serie A.

In Serie A può arrivare un esonero che riporterebbe l’ex allenatore della Juventus di nuovo in panchina a stagione in corso. Il tecnico non vede l’ora di ricevere l’offerta giusta che possa rilanciare la sua carriera che per un attimo in questi mesi si è fermata dopo l’ultima avventura alla Lazio.

Esonero in Serie A, la scelta del club sull’ex Lazo

Dopo aver allenato la Juventus e la Lazio nelle ultime avventura, adesso per il tecnico è pronta una nuova e grande occasione. Perché un’altra società storica ha intenzione di ingaggiare lui come nuovo allenatore in caso di esonero di quello attuale.

Occhio quindi a quello che può accadere nelle prossime ore perché sarà proprio la società a dare un annuncio che sarà decisivo e riguarderà se sarà confermato o licenziato Vanoli dal Torino che rischia l’esonero.

Dopo un ottimo avvio di stagione il tecnico ora rischia grosso, perché nelle ultime 8 partite di campionato ha totalizzato 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte. Un bottino davvero povero per Vanoli che rischia l’esonero in Serie A.

L’ultima vittoria risale ad un mese fa e l’ultima prestazione con il Monza non ha convinto ed è arrivato un pareggio. Per questo ora si cerca seriamente di capire se il Torino può esonerare Vanoli e scegliere un nuovo allenatore.

Tra le varie scelte che può fare la società granata ci sono Sarri e Tudor in pole per diventare uno dei due il nuovo allenatore del Torino in caso di esonero di Vanoli. Entrambi hanno allenato la Lazio nel 2024 e ora sono svincolati in attesa di una nuova occasione.