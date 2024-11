Juventus, infortunio Vlahovic: novità sui tempi di recupero

Vlahovic recupera contro l’Aston Villa? Attesa in casa Juventus riguardo le condizioni dell’attaccante serbo, che è ancora ai box per un infortunio rimediato in Nazionale.

Senza gol non si cantano messe. La Juventus, ancora una volta, è protagonista di uno scialbo 0-0 che mette in evidenza solo l’abilità della fase difensiva.

L’assenza di Vlahovic, in avanti, si fa sentire eccome ed è per questo motivo che la speranza di Thiago Motta è quella recuperare Dusan per la prossima sfida di Champions League, contro l’Aston Villa.

Ecco le ultimissime notizie in merito al rientro di Vlahovic, che ha saltato la sfida contro il Milan a causa di un problema fisico rimediato con la Serbia durante la sosta per le Nazionali.

L’assenza di un vero vice Vlahovic si fa sentire in casa Juventus. I bianconeri ieri, nel big match contro il Milan, hanno creato poco o nulla in fase offensiva a causa del vuoto di un vero numero nove.

Perché gli adattamenti di Weah, McKennie o Koopmeiners, possono andare bene una volta ma non sempre. Ecco perché per la Champions League serve un recupero lampo da parte di Vlahovic.

Ecco le ultimissime che arrivano dalla Continassa riguardo il rientro dell’attaccante serbo.

Infortunio Vlahovic Juventus: ecco le novità sui tempi di recupero

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport che chiarisce le tempistiche riguardo la possibile convocazione di Vlahovic per la trasferta inglese.

I prossimi due giorni, fa sapere il quotidiano di Torino, saranno decisivi per la Juventus con lo staff medico alle prese con il caso Vlahovic. Il problema alla coscia non è stato ancora risolto: servirà ancora tempo ma in casa bianconera c’è fiducia sul rientro dell’attaccante per la trasferta di Birmingham, contro l’Aston Villa.

L’allenamento di martedì mattina chiarirà definitivamente il tutto. In quella giornata si capirà se Dusan sarà a disposizione o meno per la sfida di Champions League, valida per la quinta giornata e che sarà già decisiva per la squadra di Thiago Motta.

Juventus: la decisione della Juventus sul vice Vlahovic

Se non dovesse farcela, Vlahovic creerebbe non pochi problemi a Thiago Motta che dovrà inventarsi qualcosa in attacco. La soluzione può essere Weah, che è partito dalla panchina nella gara di San Siro.

Anche se resta aperta anche la seconda alternativa, che porta alla conferma di Koopmeiners-McKennie.