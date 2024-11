Lo United piazza il colpo: offerta irrinunciabile e cessione a gennaio

L’offerta è irrinunciabile e a quel punto, “lo scippo all’italiano” è piazzato, come svelano dall’estero per quanto riguarda il calciomercato.

Ne parlano così, svelando quello che succederà a gennaio al Manchester United, con Ruben Amorim che ha già fatto sapere quelle che sono le sue intenzioni, con la voglia di riportare in alto il Manchester.

I Red Devils chiaramente dovranno passare per il mercato. Dopo i soldi “buttati” per i tanti calciatori che hanno smarrito il proprio talento, una volta arrivati lì, non si faranno scrupoli a spenderli per quello che è un allenatore che hanno voluto con tutti loro stessi. E infatti, il primo “scippo”, lo definiscono “all’italiano”, sempre i media esteri, titolando così quello che è il colpo a centrocampo per il calciomercato del Manchester United.

Calciomercato: colpo a cifre irrinunciabili, “scippo all’italiano”

Non riuscirà a reggere sulla possibilità di cessione, viste le cifre e visto la possibilità poi di intervenire nuovamente sul mercato, per il club che lo cederà quasi sicuramente al Manchester United, come fanno sapere dall’estero.

Precisamente è dalla Spagna che fanno sapere della cessione del centrocampista, già a gennaio, nell’offerta a cifre enormi che vedrà il primo colpo ai Red Devils di Ruben Amorim.

Come confermano da Bernabeu Digital, il Manchester United parte all’assalto per Eduardo Camavinga. Il centrocampista del tecnico italiano, Carlo Ancelotti, potrebbe salutare i Blancos e finire al Manchester United, dove rappresenterebbe uno dei primi tasselli del nuovo grande United che sta mettendo in piedi il nuovo allenatore dei Red Devils.

Le cifre del colpo a centrocampo: il club non può dire di no

Non si può dire di no a quelle cifre. Per prendere il centrocampista il Manchester United è disposto a mettere sul piatto la bellezza di 70 milioni di euro. Ruben Amorim, a dire il vero, è sempre stato stregato da diversi calciatori che chiaramente, allo Sporting Lisbona, non poteva permettersi. Le cose per lui, adesso che allena il Manchester United, cambiano radicalmente. Nel mirino del tecnico c’è anche un milanista, oltre a Camavinga, dell’ex Milan, Carlo Ancelotti.

Ultime United: anche un milanista nel mirino di Amorim

Oltre al colpaccio da 70 milioni che porta a Camavinga, Amorim vorrebbe prendere anche Rafael Leao per il suo tridente offensivo. Da chiarire se poi giocherà con Gyokeres oppure no, l’affare per portarlo in Premier League vedrebbe le tre cifre: almeno 100 milioni per prendere Leao dal Milan. Il primo colpo però, intanto, è quello legato a Camavinga. Il fuoriclasse francese potrebbe salutare le Merengues per poi diventare il perno principale del nuovo United di Amorim.