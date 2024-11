Caos a Parma, manca un rigore: arbitri nella bufera

La partita del Tardini fra il Parma e l’Atalanta è stata macchiata da un episodio che farà discutere nei prossimi giorni.

Protagonista ancora una volta in negativo la terna arbitrale, che sembrerebbe aver negato un rigore piuttosto evidente dopo un intervento decisamente goffo del difensore. Inevitabilmente, considerato il risultato ancora in bilico al momento del misfatto, questa decisione farà discutere, tanto quanto in campo, dove gli animi si sono drasticamente accessi per via di questa scelta.

Anche il mondo social ha detto la sua, schierandosi contro la gestione del direttore di gara, che però godrebbe dell’appoggio dell’AIA e del disegnatore Rocchi, che ha invece definito giusta l’interpretazione dell’arbitro.

Caos a Parma: manca un rigore (netto)

L’Atalanta vince con difficoltà a Parma, ma considerati i 3 punti dell’Inter la cosa più importante era tornare a Bergamo con lo stesso bottino. Così è successo, anche se la partita del Tardini è stata macchiata da un episodio che farà sicuramente discutere da qui ai prossimi giorni, e che potrà addirittura avere anche un peso specifico sulla classifica finale del campionato.

A quanto pare mancherebbe un calcio di rigore per via di un fallo piuttosto goffo del difensore, che nel cercare di liberare l’area di rigore si sarebbe reso protagonista di un intervento tutt’altro che in bello stile. Immediate le proteste non solo dei giocatori ma anche dei tifosi sugli spalti, sbigottiti e sorpresi dal comportamento della terna arbitrale, che a quanto pare non sarebbe stata neanche aiutata dal VAR in una situazione dove forse ce ne sarebbe stato bisogno.

Il 3 a 1 dell’Atalanta a Parma è stato meritato, ma sul risultato di 2 a 1 ai padroni di casa sarebbe stato negato un calcio di rigore piuttosto netto per via di un fallo di mano di Toloi, che nel cercare di liberare l’area da un traversone parmense, si è autocolpito con la sfera, facendola sbattere su un braccio decisamente largo, più del normale. Per il collega Tancredi Palmieri, “è assurdo non concedere il rigore che reclamava il Parma”.

Manca un rigore? Rocchi dà ragione all’arbitro

Il fischietto Gianluca Manganiello ha deciso di non assegnare al Parma un calcio di rigore che a detta di molti sembrava essere invece piuttosto netto. Sul goffo tentativo di rinvio, Toloi si è colpito il braccio, decisamente largo, con il pallone, ma per il direttore di gara “tutto regolare”.

Decisione confermata e supportata dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, che avrebbe giustificato il tutto rifacendosi al regolamento che cita testualmente “l’autogiocata è codificata che non può essere punita con il rigore“. Polemiche, queste, che dovrebbero dunque spegnersi sul nascere, ma che invece si prenderanno la scena ancora per qualche giorno.