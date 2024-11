Serie A, Otamendi è il colpo a gennaio: giocherà in una big

Il nome a sorpresa per il calciomercato in Serie A porta a Nicolas Otamendi, campione argentino e colpo d’esperienza.

La notizia è che saluterà a gennaio il Benfica, dopo alcuni alti e bassi vissuti agli Encarnados. L’età è molto avanzata, ma considerando anche quanto fatto con l’Argentina di recente, avendo vinto pure la Coppa del Mondo e le due Copa America con la formazione di Scaloni, ancora è in forma. E in Serie A c’è chi ha bisogno di un colpo di tale portata.

Le cose con le Aguias sembrano finite e già a gennaio è l’occasione di calciomercato, Nicolas Otamendi. Il fuoriclasse, difensore argentino, dopo un’intera carriera passata tra le top squadre in Europa, potrebbe approdare in Serie A, tra le ipotesi in auge come fanno sapere dall’estero.

Calciomercato Serie A: occasione Otamendi, la notizia dall’estero

Nicolas Otamendi rappresenta la grande occasione per uno dei top club italiani. Sembrava dover chiudere la carriera al Benfica quando ha scelto di tornare in Portogallo, proprio nel campionato che lo lanciò quando era giovanissimo, prima del grande lancio nel calcio dei grandi, considerando la gloriosa carriera avuta. Valencia e Manchester City e poi ritorno, appunto, in Portogallo.

Con l’Argentina ha vinto gli ultimi trofei tra Copa America e Coppa del Mondo in Qatar, avendo all’attivo 123 presenze e 7 gol – senza contare le 4 nella chiamata alle ultime Olimpiadi – con la Federazione dell’AFA. Questo, a significato dell’enorme esperienza che porterebbe al club italiano.

Ci sono diversi club in Italia a caccia di un nuovo difensore e oltre alla situazione svincolati, anche quella low cost dal Benfica, perché si libererebbe a zero Nicolas Otamendi, stuzzica l’idea sia della Juventus che dell’Inter.

Due squadre in Italia su Otamendi: le ultime

Nicolas Otamendi è l’idea a sorpresa, che arriva dalla grande occasione di calciomercato. In Serie A potrebbe finire proprio il difensore in uscita dal Benfica che, a gennaio, si separerà così dal club portoghese. Tra tutte, in Serie A, c’è chi ha bisogno urgente di prendere un difensore. Si tratta della Juventus che, assieme ad un altro colpo, porterebbe anche Otamendi a Thiago Motta. Il mercato della Juve potrebbe infatti passare per il difensore argentino. Sullo sfondo, più lontana, c’è anche l’Inter.

La destinazione per Otamendi

Secondo i rumors, potrebbe sia viversi un’ultima esperienza in una big d’Europa, che godersi il ritorno a casa. Perché potrebbe in Argentina, consumarsi il ritorno di Nicolas Otamendi nel campionato sudamericano. Tra le opzioni del suo futuro, da gennaio in poi, spunta anche il River Plate.