Serie A, grave infortunio: tornerà il prossimo anno

Arrivano pessime notizie per il club lombardo perché c’è un grave infortunio che mette fuori dai giochi il calciatore e capitano della squadra di Serie A.

E’ un momento davvero complicato per il club italiano che ora dovrà fare a meno del proprio calciatore per diverso tempo ancora. Una batosta che proprio non ci voleva se consideriamo che uno dei punti di riferimento della squadra sarà out per la prossima partita di campionato perché è arrivata la conferma del grave infortunio per il capitano del club di Serie A.

Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che può accadere anche in vista del mercato di gennaio, perché il giocatore resterà fuori dai giochi per diverso tempo e il suo recupero ci sarà soltanto il prossimo anno. Adesso ci sono delle conferme in merito anche ai tempi di recupero lunghi dopo l’infortunio.

La squadra italiana ha perso il proprio capitano e punto di riferimento, perché c’è la conferma ora di quello che è appena accaduto al capitano della squadra con il terribile infortunio che complica il recupero del giocatore in breve tempo, sarà costretto a stare fermo davvero a lungo.

Infortunio in Serie A, si è fatto male il capitano

E’ stato davvero un disastro quello che è accaduto in allenamento con il club che perso per infortunio il giocatore e ora bisognerà capire quanto quello che deciderà di fare il club anche dal punto di vista del calciomercato dove si può andare a puntare su un nuovo giocatore in quel ruolo.

Non una buona notizia con l’allenatore che cercherà ora di capire quando potrà di nuovo avere a disposizione il giocatore, ma non sarà in tempi brevi, anzi. Infatti, proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia da parte della società cheh a confermato l’infortunio del giocatore che resterà fuori per diverso tempo.

Pessina si è infortunato e i tempi di recupero sono piuttosto lunghi a quanto pare. Infatti, il giocatore può stare fuori per alcuni mesi e questo gli impedirà di scendere ancora in campo quest’anno, il suo recupero ci sarà soltanto ne 2025 e ora il Monza dovrà fare a meno di lui ancora per un po’.

Le condizioni di Pessina non sono per niente delle migliori, anzi, l’infortunio in allenamento è più grave del previsto e c’è ansia per capire quello che accadrà.