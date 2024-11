Partite truccate in Italia: di mezzo la mafia, la denuncia

Clamorosa denuncia da parte del calciatore che fa una rivelazione davvero molto grave di quello che è accaduto nel campionato italiano con le partite truccate.

Uno scandalo che potrebbe aver messo ancora una volta in cattiva luce il mondo del calcio italiano, che da sempre negli ultimi anni è finito sotto inchiesta agli occhi dei tifosi del suo stesso paese e anche di quelli stranieri per quello che accade di continuo tra cui anche partite truccate in campionato.

Adesso c’è un’altra notizia che tanto fa parlare di quello che sarebbe accaduto nel mondo del calcio italiano perché a denunciare il tutto è stato direttamente l’ex calciatore che ha fatto una rivelazione gravissima nei confronti di quella he è la sua ex squadra di quando giocava in Italia. Un clamoroso retroscena in merito alle partite di calcio truccate.

Partite truccate in Italia, la denuncia

Il colpo di scena arriva proprio dalle forti dichiarazioni denuncia del giocatore che ha cambiato tutto considerando che il club e i tifosi non si aspettavano assolutamente tutto questo. Incredibile quello che è stato rivelato dal giocatore sulle partite truccate nel campionato italiano.

A parlare è stato direttamente l’ex giocatore Luis Jimenez conosciuto anche come il Mago cileno, che in passato in Italia ha vestito la maglia di Ternana e Inter anche. L’ormai ex giocatore ha raccontato un clamoroso retroscena in merito a quella che sarebbe stata una partita di calcio italiano truccata che ha coinvolto proprio la sua ex squadra.

Jimenez ha parlato di quando la Ternana e l’Atalanta hanno combinato una partita e l’ha fatto sul canale YouTube ‘Vamo A Calmarno’.

Clamorosa dichiarazione del cileno che ha svelato di quando lui giocava alla Ternana e una volta entrato dalla panchina segnò un gol, a quel punto il portiere della sua squadra era infuriato perché sapeva dala partita combinata a differenza di Jimenez.

Al giocatore venne detto tutto dopo la partita, quando segnò un gol che complicò le cose perché gli altri avrebbero poi dovuto pareggiare come erano d’accordo prima del match tra Ternana e Atalanta che erano le prime due classificate in quel campionato di Serie B nella stagione 2003-2004.

Quella partita alla fine riuscì a finire in pareggio come era stato accordato e Jimenez ha svelato in una confessione che in quel periodo in Italia molte partite erano truccate dalla mafia che era presente, mentre oggi accade meno. Quella gara terminò 1-1.