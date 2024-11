Milan, scontro con l’ex dirigente: risarcimento di 1 milione

Scontro totale quello che dura ormai da anni tra il Milan e l’ex dirigente rossonero che ha fatto la storia anche da calciatore, ma è andato via nel peggior modo possibile.

Perché il Milan in questo momento deve fare i conti anche con quella che è l’attuale situazione difficile da affrontare, con il progetto nuovo avviato che non è partito al meglio. Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio quello che potrebbe accadere considerando il piano per il futuro.

L’obiettivo è quello di migliorare l classifica, i risultati e anche l’aspetto economico del club. In questi anni c’era una squadra a livello dirigenziale molto importante con noi di qualità e spessore come Maldini, Boban e Massara che hanno costruito con Cardinale il Milan dalle ceneri e sono arrivati alla vittoria. Poi però qualcosa si è rotto e le parti hanno deciso di separarsi.

Milan, risarcimento di 1 milione: scontro con l’ex dirigente

Guerra totale tra il Milan e l’ex dirigente rossonero per i fatti accaduti in questi anni. Sono accadute tante cose per il progetto di Cardinale che è tornato a vincere con il club e vuole cercare di restare in vetta alla classifica con continuità. Ad oggi però ci sono degli importanti problemi per il club rossonero.

Il primo ad andare via tra i dirigenti del Milan è stato Zvonimir Boban che da ex dirigente ha salutato in malo modo la società con una rottura totale, così come per Maldini e Massara. Adesso però ci sono delle novità considerando che le parti sono andate anche in tribunale per risolvere un questione che era in sospeso fino a poco fa.

Arriva la conferma da parte della Cassazione che ha deciso quello che è accaduto. Perché l’ex dirigente riceverà dal Milan i danni patrimoniali per licenziamento illegittimo, ma non i danni non patrimoniali.

Per questo motivo che al dirigente croato ex giocatore del Milan saranno riconosciuti gli stipendi dovuti, come già era stato stabilito nel processo di primo grado. Allo stesso modo però il dirigente dovrà restituire al club rossonero i danni di immagine.

Perché lo scorso 2021, il Milan versò 5 milioni di euro a Boban, che ha vinto in parte il ricorso in appello. La sentenza ha infatti confermato l’illegittimità del licenziamento, ma non i danni di immagine. Per questo motivo ora sarà Boban dovrà risarcire il Milan per 1 milione di euro.