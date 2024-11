Milan in Tribunale, guai seri: risarcimento record all’ex dirigente

La dirigenza del Milan vive un momento di grande cambiamento e incertezza sul futuro: intanto arriva la sentenza e il ricorso dell’ex dirigente.

I rossoneri hanno dato vita a grossi cambiamenti nell’ultimo periodo e sono arrivati gli americani in società per cercare di migliorare lo status del club. Con RedBird e Gerry Cardinale, però, la situazione non è mai stata tutta “rose e fiori” e nel corso del tempo ci sono stati problemi di varia natura sia nella costruzione della rosa che sulla scelta dei dirigenti ai quali affidare il progetto di rinascita del club.

Ora che la situazione sembrava essersi tranquillizzata definitivamente, per il Milan sono nati nuovi problemi molto importanti che portano la società a dover rispondere in Tribunale.

Problemi seri al Milan: la società finisce in Tribunale

Il Milan sta provando a risalire anno dopo anno verso un futuro migliore e che ricordi i fasti del passato. Da qualche anno si sta provando a migliorare in maniera importante sia l’asset dirigenziale che la rosa, con innesti di grande spessore.

Dal punto di vista dirigenziale ci sono stati dei cambiamenti importanti negli ultimi anni e in molti casi non sono piaciuti ai tifosi che si sono scagliati contro RedBird per il trattamento alle vecchie glorie rossonere.

Secondo le ultime notizie, il Milan è finito in Tribunale per rispondere al ricorso dell’ex dirigente per il licenziamento avvenuto qualche anno fa.

Boban fa causa al Milan: ricorso contro il licenziamento

Zvonimir Boban non ha mai digerito il “licenziamento per giusta causa” con cui fu licenziato dal Milan nel 2020. L’ex dirigente rossonero ha impugnato la scelta del club rossonero e ha fatto causa attraverso i suoi legali, chiedendo un risarcimento danni importante per risanare il danno.

Zvonimir Boban ha presentato e vinto il ricorso in Cassazione contro il Milan dopo il licenziamento di qualche anno fa e ha vinto la causa, ottenendo un importantissimo risarcimento dal Milan.

“Fu Illegittimo il suo licenziamento per giusta causa da parte del Milan, che dovrà risarcirlo con €4,825M (cifra già messa a bilancio). Boban aveva vinto in primo grado; mentre in appello la sentenza era stata favorevole al club”, si legge nel comunicato che ha messo fine alla querelle tra l’ex dirigente e l’attuale società rossonera.

Boban chiude per sempre con il Milan

L’addio di Boban al Milan ha causato un enorme buco economico, ora, al club che deve provare a risanare subito il bilancio con nuove cessioni e soprattutto nuovi introiti utili per far sì che il futuro possa essere migliore.

Boban ha chiuso per sempre con il Milan di RedBird, esattamente come accaduto a Paolo Maldini che non ha la minima intenzione di tornare in società finché ci sarà Gerry Cardinale.