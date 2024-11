Cristiano Ronaldo passa al Padel: si è fissato un obiettivo

Clamoroso colpo di scena da parte di uno dei più grandi calciatori della storia del mondo del calcio perché c’è la conferma ufficiale ora che Cristiano Ronaldo ha scelto il Padel.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano quello che può accadere da un momento all’altro in vista del futuro con il calciatore portoghese che a 39 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il fisico di CR7 continua a reggere più del dovuto e dimostrare di essere in grado di fare parte di una categoria differente di giocatori perché continua a stupire.

Ma non soltanto nel mondo del calcio Cristiano Ronaldo è considerato un giocatore di un’altra qualità per questo motivo più volte si è parlato dopo un possibile addio dal mondo del calcio cosa potesse fare. Adesso ci sono aggiornamenti in merito a quello che può capitare con il campione portoghese che ha deciso di fare un altro investimento importante.

Cristiano Ronaldo ha scelto il Padel

Cristiano Ronaldo è pronto ad entrare nella storia anche nel mondo del Padel. Arriva la conferma ufficiale ora in merito a quello che è stato un grosso investimento da parte del giocatore portoghese.

Sono tanti gli investimenti che ha deciso di fare nella sua vita Cristiano Ronaldo che grazie al mondo del calcio è diventato una vera e propria industria. Dopo alcuni investimenti già noti come la catena di hotel, un franchising di cliniche per impianti di capelli e una catena di palestre, ora è stato deciso un nuovo grosso investimento.

Perché Cristiano Ronaldo ha deciso di fare la storia anche in un altro sport come il Padel. E’ arrivata la conferma ufficiale proprio nelle ultime ore con la società CR7 SA che ha vinto una gara indetta dalla Federazione Portoghese di Padel per la costruzione di un complesso di 17 campi.

La scelta fatta da CR7 è stata fatta per far crescere il Padel in maniera importante e i campi saranno costruiti nella città di Oeiras, vicino a Lisbona, e diventerà il più grande centro del Paese. Arriva la conferma anche sul nome con il complesso che si chiamerà Lisboa Racket Centre.

Cristiano Ronaldo ha deciso di investire nel mondo del Padel in Portogallo per farlo crescere nel proprio paese. Uno sport che in questi anni ha appassionato più di 30 milioni di persone che lo praticano, con un aumento del 150% del numero di giocatori nell’ultimo decennio.