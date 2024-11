Serie A, cambia la regola: non si potrà più fare, ecco da quando

A dir poco clamoroso quanto si legge nel comunicato ufficiale, con richiesta da parte della Serie A, sul nuovo regolamento.

Regolamento che verrà già messo in pratica, sperimentandolo sin da subito, così da poter capire poi se la regola potrà essere o meno confermato.

Il calcio è in continua evoluzione e dopo alcune recenti polemiche, sono emerse nuove richieste da parte della FIGC all’IFAB già a partire dallo scorso 22 agosto. A seguito delle richieste e dopo il parere dell’AIA, il Consiglio Federale ha così deciso di approvare il nuovo regolamento. Sarà sperimentato da subito, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale.

Serie A: il nuovo regolamento sarà sperimentato subito

Richiesto dalla Serie A e messo in pratica con annuncio ufficiale. Nuova regola in Serie A, quella che si sperimenterà sin da subito, prima su alcuni campi e poi procedendo probabilmente in maniera definitiva anche nei big match del nostro campionato.

Quante volte si è discusso sul tempo effettivo e su come migliorare quello che è il gioco “spezzettato” dalle perdite di tempo? E allora la FIGC, con richiesta all’IFAB, prova a cambiare le regole, sperimentandole nel campionato della Primavera 1 Maschile.

Si tratta infatti della perdita di tempo dei portieri. Troppo spesso si sono viste perdite di tempo oltre il limite del consentito, con le ammonizioni che sono arrivate per le rimesse dal fondo, ma non solo, anche per quanto trattengono la palla dopo i tuffi nel finale di partite “tirate” e che hanno visto l’arbitro costretto a richiamare l’estremo difensore al rilancio con mani o piedi.

Cambia la regola: come saranno sanzionati i portieri

E dunque i portieri saranno sanzionati, cambiando addirittura possesso palla alla squadra. Come si apprende dal comunicato ufficiale, qualora il portiere dovesse trattenere a lungo il pallone tra le mani, dopo aver bloccato la sfera, già nel campionato Primavera 1 Maschile si vedrà l’arbitro fischiare, farsi consegnare il pallone e riprendere il gioco con una rimessa laterale per la formazione avversaria. A quel punto, quale sarà l’altezza della rimessa laterale che andrà a battersi? Si rigiocherà il pallone, riprendendo il gioco, all’altezza del limite dell’area di rigore, la riga dei 16 metri per intendersi.

Regolamento in campo e mercato: rivoluzione in Serie A

Ci sarà anche una sessione di calciomercato aggiuntiva, oltre ai cambiamenti al regolamento in Serie A. Ci sarà infatti, ufficialmente, una “mini-finestra” di calciomercato dal primo al dieci giugno 2025. Finestra di mercato, da sottolineare, che sarà aperta per tutti e non solo per i club coinvolti nel Mondiale per Club.