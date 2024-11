Cristiano Ronaldo torna in Europa, ha già parlato con l’allenatore

Arriva l’annuncio tanto atteso che fa impazzire di gioia i tifosi e i grandi ammiratori di Cristiano Ronaldo che è pronto a tornare a giocare in Europa.

40 anni il prossimo febbraio eppure Cristiano Ronaldo non sembra dare nessun tipo di segnale di cedimento, anzi. Il fisico del fuoriclasse portoghese continua a reggere e dimostrare di essere di un altro pianeta sotto tanti punti di vista, per questo motivo ora potrebbe arrivare per lui un’altra grande chiamata.

Si riaccende l’interesse da parte di un club europeo per CR7 e si sogna ora il suo arrivo nel prossimo 2025. Il calciatore è in scadenza di contratto il prossimo anno e ha uno stipendio da 222 milioni di euro a stagione, eppure, il club dell’Al Nassr vuole provare a rinnovare il suo contratto.

Dopo 68 gol in 79 partite in Arabia Saudita ora però si fa vivo un nuovo club in Europa che vuole provare a prendere Cristiano Ronaldo approfittando che il prossimo anno sarà in scadenza di contratto e potrebbe arrivare dovendo pagare solo il suo ingaggio, che andrebbe sicuramente ridimensionato in Europa rispetto ciò che ha percepito in questi anni in Arabia.

Calciomercato: un club in Europa convince Cristiano Ronaldo

Ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Cristiano Ronaldo e quello che sarebbe il suo prossimo allenatore. Una chiamata telefonica che può aprire all’incredibile ritorno in Europa di CR7.

A lanciare la notizia sono alcuni media turchi che confermano il forte interesse del Fenerbahce di Jose Mourinho nel voler ingaggiare Cristiano Ronaldo, i due hanno già lavorato insieme ai tempi del Real Madrid e potrebbero tornare a farlo ora in Turchia.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali ci sarebbe addirittura stata già anche una telefonata da parte di Mourinho a Cristiano Ronaldo: “Vuoi venire al Fenerbahce?”. Questo è ciò che avrebbe detto l’allenatore portoghese e connazionale di CR7 che ora sembra davvero tentato e il club si mette al lavoro con il potente procuratore Jorge Mendes per il suo trasferimento.

La clamorosa notizia di calciomercato può regalare quindi una sorpresa per tutti i tifosi di calcio che possono rivedere a 40 anni Cristiano Ronaldo in Europa per giocare con il Fenerbahce in Turchia e potrebbe anche tornare a partecipare alla prossima Champions League se il club dovesse qualificarsi.

E’ la fonte Fotomac che conferma quella che sarebbe stata una chiamata fatta personalmente da Mourinho a Cristiano Ronaldo per giocare nel Fenerbahce. Il ds del club turco si è già attivato e ora non resta che aspettare.