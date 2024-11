Ancelotti: esonero dopo il Milan, rivelazione sull’addio al Real

Carlo Ancelotti ai ferri corti con il Real Madrid, è la rivelazione a sorpresa in merito al suo futuro lontano dai Blancos.

Sono stati momenti difficili quelli vissuti dopo il Milan e, tra le intenzioni di Florentino Perez, quella di andare verso un’altra guida tecnica.

Mandato via Carlo Ancelotti, tra le idee del suo presidente che col Real Madrid avrebbe preparato così la rivoluzione. Xabi Alonso su tutti tra i principali candidati poi, eventualmente, a sostituirlo.

Ancelotti in Serie A in futuro? Rivelazione sull’addio al Real Madrid

E se Ancelotti tornasse in Serie A, in futuro? Magari proprio con il Milan, club che ha rischiato fortemente di mettere a repentaglio la sua carriera o comunque quello che è il licenziamento che viene raccontato, proprio dopo Real Madrid-Milan.

La sconfitta, pesante, è arrivata in Champions League dopo quella che c’era già stata col Barcellona. Si può dire che il Real Madrid, dopo l’acquisto che era stato definito quasi come colpo del secolo, non si trova proprio in una situazione felice.

La stessa dalla quale deve uscire Carlo Ancelotti che, secondo quanto riferito in serata, sarebbe stato pure ad un passo dall’esonero dopo la sconfitta contro il Milan. Notizia a dir poco clamorosa, se si pensa al blasone dello stesso tecnico di Reggiolo che, l’ultimo esonero, lo ha vissuto sulla panchina del Napoli, quando De Laurentiis decise di dare uno scossone con Gattuso, suo ex giocatore proprio al Milan, tra l’altro.

Esonero Ancelotti: la rivelazione sull’addio al Real Madrid

A riportare la notizia su quanto successo dopo Real Madrid-Milan, nella sconfitta a sorpresa per Re Carlo proprio contro i suoi ex storici, è Maurizio Pistocchi. Il volto noto della Tv e opinionista sportivo, ha così lanciato quella che è la clamorosa indiscrezione che vede protagonista appunto Carlo Ancelotti, nell’esonero che è venuto fuori dopo il match di Champions League. Le acque erano agitatissime. Lo spiega lo stesso Pistocchi perché filtrerebbe notizia che dopo la sconfitta contro il Milan, proprio Carlo Ancelotti, sarebbe stato ad un passo dall’esonero. Clamoroso ma vero, uno dei più grandi allenatori della storia sia del Real Madrid che del calcio, in generale, ha rischiato di finire out dal progetto coi Blancos. Situazione rientrata alla vittoria contro l’Osasuna che, se non avesse battuto, sarebbe stato quasi sicuramente esonerato, visti i recenti risultati.

Fatale il Milan, ma non solo: cos’è successo con Ancelotti

Rischiava di essere fatale il Milan, dopo la sconfitta pesantissima nel Clasico, in Liga, contro il Barcellona. Il Real Madrid ha pensato all’esonero di Ancelotti, per i recenti brutti risultati. Situazione rientrata, ma ancora in discussione. Questo, considerando che il Real ha bisogno di macinare risultati per riagganciare il primo posto in classifica e un buon cammino in Champions League. Quello europeo che è chiaramente l’obiettivo anche di questa stagione, vista l’enorme quantità di campioni presenti in squadra.