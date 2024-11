Altro esonero in Italia, tifosi in rivolta: cambiano il terzo allenatore

Situazione ai limiti del surreale e senza precedenti, perché in pochissime ore un altro allenatore è stato esonerato dalla società che ha dovuto cambiare ancora.

Ci sono delle conferme molto importanti che arrivano e riguardano il cambio in panchina che è stato deciso dalla società, addirittura il terzo in pochissimo tempo. Un clamoroso colpo di scena per una situazione che non si è quasi mai registrata nel mondo del calcio e in Italia, dopo pochissime giornate sono già tre gli allenatori cambiati dal club.

Un altro esonero è stato deciso in pochissime ore e il club ha voluto provare a dare voce anche ai propri tifosi su quello che è accaduto nelle ultime ore. Una situazione che ora sembra essersi calmata ma solo dopo che è arrivato un comunicato ufficiale da parte del club che ha voluto ascoltare i propri sostenitori in un momento davvero delicato.

Arriva un altro esonero, la decisione del club italiano

Una situazione davvero paradossale che si è conclusa pare in queste dopo ore davvero difficili da dover gestire per i tanti esoneri in pochissime ore in Italia per un club.

Ad affrontare questo momento difficile è stato il Piacenza che ha esonerato tre allenatori nel giro di pochissime ore in Serie D. Il tutto accaduto anche a causa della forte contestazione dei suoi tifosi per una scelta che era stata fatta e che non è per niente piaciuta.

In Coppa Italia dilettantistica il Piacenza scende in campo con in panchina mister Stefano Rossini dopo una vicenda davvero surreale che si è venuta a creare. L’allenatore era stato mandato via circa un mese e mezzo fa e adesso è tornato dopo che il club ha preso un’altra decisione.

Il Piacenza ha esonerato Simone Bentivoglio che è stato l’allenatore del club solo per poche ore. Quest’ultimo era arrivato dopo l’esonero di Carmine Parlato dopo che il club si ritrova a pochi punti dalla zona playout dopo 12, ma la forte contestazione dei tifosi ha impedito il suo lavoro.

I tifosi si sono imposti con un duro comunicato minacciando di non seguire più la squadra in casa e trasferta e per questo motivo che il Piacenza ha esonerato anche Bentivoglio e richiamato Rossini.

Tutto a causa di quello che è il nome di Bentivoglio legato al Piacenza per un caso calcioscommesse del 2011 e che i tifosi ricordano ancora molto bene per quel grande scandalo che rovinò la società.