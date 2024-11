Kings League Italia, cos’è e come funziona: Moggi e Fedez al comando

L’Italia si appresta ad accogliere la Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué che rivoluzionerà lo sport dei giovani.

Ieri sera a Torimo si è tenuta la presentazione del nuovo fenomeno sportivo ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, che ora intende rivoluzionare anche lo sport e l’intrattenimento in Italia. I giovani ne sono già super appassionati ma con il torneo che si giocherà in Italia c’è la volontà di rivoluzionare tutto e di avvicinare i giovani a un altro tipo di calcio.

La presentazione ufficiale si è tenuta a Torino e ha visto anche la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, presidente di Kings League Italia, e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition. La presentazione è avvenuta a Torino perché sarà l’Allianz Stadium ad ospitare il prossimo 12 gennaio la finale della Kings World Cup Nations Kings.

Cos’è la Kings League Italia e come funziona

La Kings World Cup Nations prenderà il via il 1 gennaio 2025 e vedrà la partecipazione di ben 16 Paesi, quasi come se fosse un vero e proprio torneo organizzato dalla UEFA o dalla FIFA. Le 16 nazioni partecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della Kings League.

In Italia ci saranno 12 presidenti che guideranno le 12 squadre della competizione italiana. Ok ma cos’è la Kings League? Si tratta di una competizione di calcio a 7 con 12 squadre formate da youtuber ed ex giocatori che si affronteranno in partite da 40 minuti.

12 top streamer e content creator saranno i “presidenti” di 12 squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia rappresentando diverse nazioni, valutati e scelti con attenzione durante i Tryouts ufficiali della Kings League.

Quali sono le 12 squadre della Kings League Italia

A Torino sono state presentate le 12 squadre della Kings League Italia e oltre a youtuber e content creator famosi nel nostro Paese, spicca la partecipazione speciale del cantante Fedez, come presidente dei “Boomers” e soprattutto di Luciano Moggi, vice-presidente dello stesso team. Quali sono le 12 squadre della Kings League Italia?

SQUADRA: Trm Fc – PRESIDENTE: Marzaa | Francesco Marzano (gamer)

PRESIDENTE: (gamer) SQUADRA: Underdogs Fc – PRESIDENTE: Mirko Cisco | Mirko Virgilio (tipster su Instagram)

PRESIDENTE: (tipster su Instagram) SQUADRA: Circus Fc – Presidente: GrenBaud | Simone Buratti (tra i top creator di Twitch Italia)

Presidente: (tra i top creator di Twitch Italia) SQUADRA: Alpak Fc – PRESIDENTE: Frenezy (tra i top streamer italiani)

PRESIDENTE: (tra i top streamer italiani) SQUADRA: Punchers Fc – PRESIDENTI: PirlasV | Pierino e Gnabri (gruppo di YouTuber bolognesi)

PRESIDENTI: (gruppo di YouTuber bolognesi) SQUADRA: Black Lotus – PRESIDENTI: Sergio Cruz e Off Samuel (Sergio, ex calciatore professionista brasiliano, e Samuel, due volte Pallone d’Oro di YouTube)

PRESIDENTI: (Sergio, ex calciatore professionista brasiliano, e Samuel, due volte Pallone d’Oro di YouTube) SQUADRA: Caesar Fc – PRESIDENTI: Er Faina | Damiano Coccia + En3rix | Andrea Pirrera (streamer di Twitch Italia)

PRESIDENTI: (streamer di Twitch Italia) SQUADRA: Fc Zeta – PRESIDENTE: ZW Jackson | Antonio Pellegrino (presidente di una squadra di Terza Categoria, racconta le sue vicende sui social)

PRESIDENTE: (presidente di una squadra di Terza Categoria, racconta le sue vicende sui social) SQUADRA: Stallions – PRESIDENTE: Blur | Gianmarco Tocco (tra gli streamer più seguiti al mondo)

PRESIDENTE: (tra gli streamer più seguiti al mondo) SQUADRA: Boomers – PRESIDENTE: Fedez | Federico Lucia (rapper) e Luciano Moggi (vicepresidente)

PRESIDENTE: (rapper) e SQUADRA: Zebras Fc – PRESIDENTE: Luca Campolunghi (TikToker)

PRESIDENTE: (TikToker) SQUADRA: Gear 7 Fc PRESIDENTE: Manuuxo | Emanuele Nocera (streamer su Twitch)

Ibrahimovic e Marchisio al comando della Kings League Italia

La Kings League Italia non è fatta solo da personaggi famosi sui social, da streamer e youtuber, ma ha coinvolto anche ex calciatori di grandissimo spessore che hanno assunto un ruolo “dirigenziale”. Per Gerard Piqué la Kings League sta diventando sempre più importante e vuole darle un ruolo cruciale anche in Italia.

Ci sono anche Zlatan Ibrahimovic, nel ruolo di presidente di Kings League Italia e Claudio Marchisio, Head of Competition che saranno cruciali per la buona riuscita del torneo in Italia.