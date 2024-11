Atalanta, tegola De Ketelaere: c’è una nuova conferma

Non ci sono buone notizie in questa pausa Nazionali, perché c’era la sensazione di arrivare ad una situazione diversa in casa Atalanta con il talento De Ketelaere.

Le cose però adesso sono piuttosto diverse, perché è arrivata la conferma sul giocatore che in questo momento non sta ancora al meglio e non ci sono quindi buone notizie su quello che può accadere per le prossime gare. Adesso si cerca di capire quali saranno i reali tempi di recupero di De Ketelaere.

Il calciatore belga in questo momento deve fare i conti con quello che sta accadendo in una stagione dove ha segnato poco ma allo stesso tempo è stato davvero determinante. Perché il gioiello ex Milan che si coccola Gasperini in questo momento non è al top della forma e dovrà cercare di rientrare il prima possibile visto che sono tante le gare importanti da dover giocare.

Farlo con il talento di De Ketelaere sarà sicuramente diverso e l’Atalanta vuole andare più avanti possibile in campionato e in Champions League. Per questo motivo si cercherà di non rischiare sicuramente il giocatore belga che in questo momento è infortunato.

Atalanta, condizioni De Ketelaere: data rientro

Proseguono i lavori in casa Atalanta con il club bergamasco che si sta allenando per affrontare le prossime e importanti partite di stagione. Gasperini però potrebbe farlo senza De Ketelaere perché ci sono delle novità in tal senso proprio che riguardano le condizioni del giocatore e quelli che sono i tempi di recupero.

Non si sta allenando con il resto della squadra Charles De Ketelaere che ha svolto lavoro individuale in vista degli impegni di questa settimana quando l’Atalanta affronterà dopo la sosta Nazionali il Parma. Il calciatore non ha nemmeno preso parte ai suoi impegni con il Belgio e ora c’è grande apprensione.

Difficile pensare che De Ketelaere possa giocare titolare per la partita tra Atalanta e il Parma, ma adesso ci sono delle novità che riguardano proprio quello che può accadere con la scelta di Gasperini che al suo posto può andare a schierare qualcuno di diverso.

Intanto, non solo il problema con l’infortunio di De Ketelaere perché in casa Atalanta ci sono delle novità in merito anche alle condizioni per Sead Kolasinac, Davide Zappacosta, Berat Djmsiti e Gianluca Scamacca, ancora tutti fuori e in cerca del rientro, così come prosegue quello di Giorgio Scalvini pronto a tornare in campo.