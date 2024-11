Zirkzee in Serie A con lo scambio: niente Juve o Milan, la destinazione

Joshua Zirkzee potrebbe veder terminata dopo soli sei mesi la sua esperienza al Manchester United, con ritorno in Serie A.

Perché è in Italia che si pensa al grande colpo che riporterebbe così l’olandese che, dopo gli alti e bassi vissuti con Ten Hag rischia di essere clamorosamente tagliato fuori pure da Ruben Amorim, allenatore che arriva dallo Sporting Lisbona e che potrebbe avere, per i Red Devils, un progetto tecnico totalmente diverso e senza l’ex Bologna.

Dal Bologna al ritorno in Serie A, ma non per Juventus o Milan come si era ipotizzato. Dal Mirror svelano quella che è la soluzione a sorpresa, con scambio, che riguarda appunto Joshua Zirkzee di nuovo in Serie A.

Calciomercato: scambio in Serie A con Zirkzee in Italia

Per convincere il club italiano a cedere il proprio attaccante, sul piatto viene messo il cartellino di Joshua Zirkzee.

L’attaccante che sembrava essere tra i principali protagonisti del calcio mondiale, considerando anche le voci che circolavano sul diritto di recompra per il Bayern Monaco, con permanenza che poi mai si è verificata al club della Baviera, non ha praticamente mai inciso da quando è andato via dal Bologna. Eppure, l’olandese, ha tutta una carriera davanti.

Una carriera che lo stesso attaccante, potrebbe continuare in Italia. Secondo le voci che sono circolate prima in Inghilterra e poi in Turchia, il Manchester United starebbe pensando allo scambio di cartellini col Napoli, portando Zirkzee in terra partenopea.



Zirkzee in Serie A: la destinazione a sorpresa con lo scambio

Secondo quanto svelano dall’estero, nelle intenzioni del Manchester United, ci sarebbe quella di convincere il Napoli a cedere Osimhen e, per farlo, proporrebbe lo scambio con Joshua Zirkzee. Il bomber nigeriano rappresenterebbe poi il numero nove dei Red Devils già a gennaio, con Hojlund che, a quel punto, vivrebbe un’esperienza da vice del bomber ex Napoli, allo United. Gli azzurri, che sanno benissimo che vedranno non solo l’addio di Osimhen, ma anche di Raspadori molto presumibilmente, già a gennaio, potrebbero prendere Zirkzee per alternarlo con Lukaku e ritrovarselo pure come oggetto pregiato della rosa, nel futuro del Napoli, che dovrà giocare probabilmente in Champions League nella prossima stagione.

Ultime sullo scambio: le intenzioni della contro-parte

Le intenzioni della contro-parte dello scambio potrebbero giocare a favore dell’operazione Zirkzee al Napoli. La verità è che Victor Osimhen gradirebbe la destinazione United, ma al Manchester ci andrebbe solo a fine stagione, mentre il club dei Red Devils spingere per chiudere subito.