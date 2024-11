Inter, colpo dalla Nazionale italiana: prende il posto di un titolare

L’Inter è pronta a cambiare e ci sono diverse valutazioni che sta facendo la società Campione d’Italia che è pronta ad acquistare un altro talento del calcio italiano.

Possono esserci cambiamenti importanti in casa Inter con il club che valuta seriamente la cessione di uno dei suoi giocatori per inserire un altro giovane talento di qualità in rosa e che possa diventare anche il nuovo titolare col passare del tempo.

Dopo i recenti problemi di infortuni che non ci sono altre scelte possibili per l’Inter che valuta in maniera concreta la possibilità di andare a rinforzarsi il prima possibile in un ruolo dove si sente indebolita in questa stagione.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto dalla Nazionale

In questo momento l’Inter sta valutando quelli che possono essere gli acquisti per il futuro. Perché la società nerazzurra che ha avuto diversi problemi economici si è resa conto che è necessario investire su nuovi talenti che possano fare la differenza nei prossimi anni e che così facendo si rischia di restare indietro alle altre grandi che in Italia si rinforzano.

Sono diversi i ruoli dove l’Inter si è resa conto di dover intervenire e per questo motivo che ora bisognerà accontentare Simone Inzaghi e portare in rosa dei nuovi rinforzi. Il club nerazzurro in questa pausa Nazionali ha recuperato Carlos Augusto in difesa ma ha perso di nuovo Hakan Calhanoglu a centrocampo.

Il centrocampista turco ha avuto un risentimento muscolare e non sarà rischiato. Per questo motivo ora si teme seriamente che alla fine possa esserci la coperta corta per l’Inter di Inzaghi che in questi anni non è mai riuscito a puntare forte sul giovane Kristjan Asllani che ora all’ultima chiamata.

Se non dovesse convincere ancora in questi mesi Asllani e ribaltare la situazione, allora l’Inter valutare la sua cessione e punterà su un nuovo giocatore in quel ruolo. Sono diversi i giocatori che il club nerazzurro sta tenendo sotto controllo in questo avvio di stagione e giocano tutti in Serie A.

Infatti, i principali candidati ad approdare all’Inter e prendere il posto di Asllani sono l’italiano Samuele Ricci classe 2001 del Torino, Adrian Bernabé classe 2001 del Parma e Reda Belahyane classe 2004 dell’Hellas Verona.

Ad oggi l’obiettivo principale è Samuele Ricci che è nel giro anche della Nazionale dell’Italia ma chi ha sorpreso tanto nelle ultime settimane è proprio il giovanissimo Reda Belahyane.