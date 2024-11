“E’ il mio sogno”, David svela il suo prossimo club

Non si nasconde, anzi, Jonathan David ha praticamente anticipato con un annuncio bomba quello che potrebbe essere il suo prossimo club dal 2025.

Accostato a Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma in Serie A ora per David arriva la grande occasione di andare a giocare in una big europea dopo essere cresciuto tanto in questi anni al Lille in Francia. Il bomber canadese non vede l’ora di concludere al meglio questa stagione iniziata come sempre a suon di gol e per questo si accende il calciomercato.

Il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e non rinnoverà il suo contratto, questo vuol dire che la prossima squadra che ingaggerà David lo farà ottenendo la firma dell’attaccante a costo zero. Un vero colpo per le cifre che circolano oggi dei giocatori come lui e c’è un club più avanti di tutti perché è lui stesso ad ammetterlo.

Per un attimo sembrava davvero viva la possibilità di vedere il prossimo anno David in Italia ma a quanto pare ora è più fredda la pista Serie A come suo prossimo trasferimento.

Perché la crescita esponenziale dell’attaccante è sotto gli occhi di tutti ed è stato più volte decisivo quest’anno anche contro grandi squadre come Atletico Madrid e Real Madrid in Champions League vincendo e segnando.

Calciomercato: David svela il suo prossimo club?

In questa pausa Nazionali a parlare è stato proprio il bomber canadese che accende il calciomercato e potrebbe aver dato un indizio molto importante che riguarda il suo futuro. Infatti, proprio il giocatore ha spiegato qual è il club dei suoi sogni da sempre.

Difficile vedere David in Serie A nel 2025 perché sono tante altre le squadre d’Europa interessate al giocatore che può da un momento all’altro dare il suo via libera già a gennaio firmando un pre contratto per approdare a zero nella sua prossima squadra in estate. La scelta spetterà solo al giocatore che è in scadenza e ora David da un indizio menzionando il Barcellona.

Infatti, tra le tante squadre interessate c’è anche il Barcellona e David non si nasconde svelando che il club catalano da sempre è la sua squadra dei sogni e che spera di giocarci un giorno. Un grosso passo avanti quindi da parte del giocatore che potrebbe aver già di fatto preso la sua decisione, tagliando fuori i club italiani e le altre dalla corsa.