Un club stregato da Baroni, pronto un maxi contratto fino al 2028

Una delle grandi sorprese del campionato italiano è sicuramente Marco Baroni con la sua Lazio. Perché il club biancoceleste sta facendo una stagione straordinaria e ora è sotto gli occhi di tutti.

Secondo posto in campionato con 25 punti e solo una lunghezza dalla vetta occupata dal Napoli e come se non bastasse la Lazio è al primo posto anche in Europa League nella classifica unica con 4 vittorie su 4 e l’unica squadra a 12 punti. Un avvio sorprendente se consideriamo che a inizio stagione era stato contestato l’arrivo di mister Baroni dai tifosi.

Oggi, invece, Marco Baroni è già l’idolo della Lazio e si sta prendendo applausi e meriti da parte di tutti che continuano a considerarlo il vero valore aggiunto del club biancoceleste in questo momento che non ha intenzione di fermarsi, anzi.

Adesso però il lavoro di Baroni è visto dalle grandi squadre anche che pensano a lui per il futuro, considerando che alla Lazio ha un contratto in scadenza nel 2026. Adesso però per lui potrebbe arrivare una grande occasione sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello contrattuale ed economico per il progetto futuro.

Calciomercato Lazio: Baroni firma un nuovo contratto

Il calciomercato degli allenatori continua a portare a tanti cambiamenti che scatenano un vero e proprio giro di tecnici che si ritrovano ad accettare sempre nuove sfide. Ora lo stesso può capitare a Baroni che ha attirato l’interesse di grandi club dopo ciò che ha iniziato a fare alla Lazio.

Secondo le ultime notizie che arrivano sul futuro di Baroni c’è la possibilità di rinnovare con la Lazio perché il club biancoceleste vuole seriamente puntare su di lui ancora a lungo e Lotito, avendo visto quello che sta facendo già ora, pensa di ottenere qualcosa di importante per il futuro e ha voglia di blindarlo.

Le prossime settimane saranno già decisive perché Baroni si trova benissimo alla Lazio e c’è la volontà di fare cose importanti insieme anche per i prossimi anni. Per questo motivo il club è pronto già a premiarlo e a tenerselo stretto cercando di allontanare subito l’interesse delle big italiane che lo seguono.

In questo momento Baroni può firmare con la Lazio un rinnovo fino al 2028 (2 anni in più rispetto l’attuale scadenza) andando ad ottenere uno stipendio anche più alto rispetto quello che ha attualmente quando ha firmato il suo primo accordo.