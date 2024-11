Mike Tyson, gesto choc in pubblico: futuro “a luci rosse” [VIDEO]

Il gesto fatto prima della sfida contro Jake Paul ha fatto molto discutere. Il campione Mike Tyson è ancora nella bufera.

E’ passato qualche giorno ma si discute ancora del match andato in scena qualche giorno fa tra la leggenda della boxe Mike Tyson e Jake Paul, giovane youtuber che si cimenta spesso in particolari sfide e che – complice la sua passione per la boxe – ha sfidato e affrontato il pluricampione americano.

C’era grande curiosità negli States ma anche nel nostro paese per la sfida, trasmessa in diretta su Netflix e vista e commentata in tutto il mondo. Da un lato un giovane non proprio famoso per le imprese sul ring e dall’altra Tyson, che – a poco meno di 60 anni – è tornato (l’ultima volta?) sul ring per sfidare un avversario molto più giovane. L’incontro non è stato entusiasmante ma ha visto comunque equilibrio fino alla fine.

Tyson non era, come logico che sia, al meglio della condizione mentre Jake era intimorito dalla presenza del grande rivale. Alla fine è stato Jake Paul a vincere, ma solamente ai punti e con il giovane che, prima dell’annuncio del risultato ufficiale, si è andato a complimentare e ‘quasi scusare’ con il rivale. Per Tyson ormai sembra improbabile un futuro nella Boxe ma per lui potrebbe esserci una nuova clamorosa strada.

Mike Tyson, lo hanno notato tutti: fan increduli

Prima della gara contro Jake Paul, Tyson è andato – come capita in ogni incontro di boxe – a pesarsi e in mutande ha mostrato un fisico ancora piuttosto invidiabile per una persona della sua età. Oltre a questo in molti hanno notato che ‘Iron Mike’ si è toccato in un paio di occasioni le parti intime, un gesto che non è passato inosservato e che ha generato numerosi commenti sui social. Tyson lo ha fatto probabilmente quasi come sfida nei confronti dell’avversario ma altri invece lo hanno interpretato in altro modo e hanno ipotizzato anche un curioso futuro per lui. Questa clamorosa opportunità sta facendo letteralmente il giro del web.

Per alcuni, complice la condizione fisica invidiabile, non è da escludere totalmente un futuro nel mondo del porno per l’ex leggenda dei pesi massimi e in molti hanno aperto a questa possibilità. Qualcuno ci ha scherzato e qualcuno invece ha ipotizzato che per Tyson potrebbe essere una nuova opportunità per mostrare il suo talento, stavolta un’altra tipologia di talento. Se si tratta solo di un rumors o di una reale opportunità lo scopriremo solo nei prossimi mesi, per ora il campione si gode il ritorno alla ribalta, non ha vinto ma è sicuramento tornato protagonista. Ecco il video che vede suo malgrado Tyson protagonista: