Juventus, grande bocciato: un nuovo acquisto via già a gennaio

La Juventus si attiva ed è pronta a cambiare il futuro per alcuni giocatori, perché ci saranno acquisti e cessioni nella sessione di gennaio anche molto importanti.

Il club bianconero in questo momento sta lavorando per cercare di capire come mettere in atto il giusto piano studiato in vista della prossima sessione di calciomercato che può cambiare in maniera notevole la rosa che allenerà Thiago Motta per il resto della stagione e i prossimi anni. Perché ora la Juve è pronta ad intervenire con delle decisioni forti.

In questo momento la Juventus ha deciso di cambiare il futuro per un nuovo acquisto che sembra aver deluso e non poco, tanto che può seriamente pensare di andare via. In questo momento la società vuole cercare di capire come risolvere al meglio la situazione per provare a cambiare le cose.

Perché non teme nulla la Juventus che è pronta anche ad investire di nuovo e sacrificare alcuni giocatori che non sembrano essere parte del progetto di Thiago Motta, anche stesso alcuni nuovi acquisti che possono già lasciare la Juve nella prossima sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz va via

A sorpresa potrebbe arrivare un addio di Douglas Luiz dalla Juventus già a gennaio. E’ questa la clamorosa notizia che può arrivare da un momento all’altro per il calciatore brasiliano che è stato uno dei grandi investimenti del club e che ha deluso tutti: società, allenatore e tifosi.

Da capire se al centrocampista classe 1998 della nazionale brasiliana verrà data un’altra occasione, ma al momento non sembrano esserci buone notizie per quanto riguarda il futuro di Douglas Luiz che può seriamente lasciare la Juve.

Ora può essere proprio lui il vero problema della Juventus con Douglas Luiz che non si è ambientato e in questo momento si cerca di capire se per lui ci potrà essere una nuova occasione con la maglia bianconera.

La sessione di calciomercato però si avvicina e c’è la sensazione che alla fine possa arrivare anche un addio di Douglas Luiz dalla Juve di fronte un’offerta importante e convincente per il giocatore e la società.

Si parla addirittura di un clamoroso ritorno in prestito all’Aston Villa per Douglas Luiz a gennaio ma al momento non ci sono conferme secondo i colleghi di Sportmediaset, decisive le prossime settimane.