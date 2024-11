Fiorentina, tegola Gudmundsson: arriva una conferma

Sono già 8 le partite che ha saltato Albert Gudmundsson in questo inizio di campionato con la Fiorentina e in soltanto 4 partite ha segnato 3 gol.

Adesso però arrivano delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere dopo la sosta Nazionali perché ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Gudmundsson che si è infortunato con il Lecce ed è stato fuori per diverse partite.

Allo stesso modo però la Fiorentina di Palladino ha mostrato un grande calcio e trascinata da Moise Kean è riuscita a ritrovarsi al secondo posto del campionato a solo 1 punto dalla vetta. Ora però tutti si chiedono quando torna Gudmundsson dall’infortunio.

Perché il giocatore in questo momento è ancora fermo e in grande attesa di novità, considerando che il rientro di Gudmundsson era previsto per dopo la sosta delle Nazionali, ma potrebbe non essere così alla fine. C’è grande apprensione sulla situazione fisica del giocatore che già ad inizio stagione era infortunato e ha dovuto saltare alcune partite.

Fiorentina, infortunio Gudmundsson: quando torna

Tutti in attesa per quello che può accadere in casa Fiorentina con la società che vuole provare a recuperare Gudmundsson il prima possibile dall’infortunio, ma senza forzare i tempi di recupero e andare incontro a ricadute che possono complicare la situazione.

Dopo diverse settimane di riposo dove è stato assente il talento islandese, ora ci si aspetta che possa tornare. Manca ancora una settimana alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali, poi si potrà scoprire qualcosa in più su Gudmundsson che è infortunato dopo la lesione alla coscia destra in Lecce Fiorentina.

Non sembra però esserci grande positività sulle condizioni di Gudmundsson per un rientro imminente già dopo la sosta Nazionali, quando la squadra di Palladino andrà a giocare contro il Como il prossimo 24 novembre, ma potrebbe arrivare anche una convocazione per utilizzarlo una manciata di minuti.

Adesso c’è grande attesa per quelle che sono le condizioni del giocatore che può tornare da un momento all’altro a disposizione della Fiorentina per i prossimi match più importanti. Perché dopo il Como in campionato il club viola si ritroverà di fronte l’Inter e per quell’occasione Palladino ha intenzione di avere a disposizione Gudmundsson.

Le prossime ore saranno proprio quelle decisive per capire che tipo di scelta sarà presa nei confronti del giocatore islandese alle prese con il recupero dall’infortunio.