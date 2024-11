Skriniar ha accettato, a gennaio torna in Serie A

Messo ai margini dal Paris Saint Germain ora Milan Skriniar è pronto a riprendersi il palcoscenico da protagonista con un altro club in Italia.

Il forte ed esperto centrale slovacco ha aperto al trasferimento in Serie A con un club diverso dall’Inter. Più volte il nome di Skriniar è stato accostato proprio a club importanti in Italia come anche Juventus, Napoli e Milan. Adesso però sembra che ci siamo davvero per il suo trasferimento, perché dopo poco più di un anno la sua avventura in Francia sembra essersi già conclusa.

Una svolta importante quella che può arrivare per il calciatore che ha intenzione di fare cose importanti per il finale della sua carriera e sicuramente cercherà riscatto, perché adesso c’è grande voglia di chiudere l’affare da parte di tutte le componenti: il PSG che venderà il giocatore, Skriniar che cerca nuovi stimoli e il suo prossimo club in Serie A.

Nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti decisivi riguardanti quello che sarà il ritorno di Skriniar in Italia con un altro club di Serie A. Poco più di un mese per rivedere di nuovo il giocatore poter essere a disposizione della sua prossima squadra.

Calciomercato: Skriniar torna in Italia

Dopo aver giocato per tanti anni con l’Inter e vestito anche la fascia da capitano del club nerazzurro, c’è stata una rottura netta da parte di Skriniar con tutto l’ambiente ed è volato a Parigi a zero per firmare con il PSG. Adesso potrebbe deludere ancora una volta i suoi ex tifosi andando a giocare con una rivale italiana.

Perché la scelta di Skriniar potrebbe mandare fuori giri tutto l’ambiente dell’Inter vedendo il giocatore tornare in Italia e andare a sposare il progetto della grande rivale della Juventus che cerca un nuovo difensore ed è pronta a chiudere.

Pare adesso che sia arrivato anche già il via libera definitivo per vedere Skriniar con la maglia della Juve, il giocatore ha già detto sì per tornare in Italia e farlo con la maglia dei bianconeri. Una mossa che sicuramente non sarà gradita in casa Inter, ma ormai ci siamo.

E’ arrivata l’apertura decisiva con Skriniar che ora vuole giocare nella Juve di Thiago Motta e può già nelle prossime ore andare a firmare un accordo molto importante. Saranno decisive queste settimane che porteranno al mercato di gennaio.