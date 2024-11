Niente Serie A, David sta firmando con un altro club

Si parla tanto di quello che sarà il futuro di Jonathan David e ora è tutto pronto per l’accordo definitivo con il nuovo club che non sarà in Italia come si pensava.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per il club che ha deciso di investire forte sul calciatore. Perché l’attaccante canadese può andare via da un momento all’altro e questo potrebbe portarlo a giocare già dai prossimi mesi con la nuova squadra. Adesso ci sono delle novità per il futuro di David pronto a firmare con il nuovo club.

Il bomber del Lille andrà via a giugno 2025 a zero perché in scadenza di contratto e uno con le sue qualità a 24 anni non passa per nulla inosservato. Perché l’obiettivo è quello di ottenere un grande progetto anche dal punto di vista economico per lui, la sua famiglia e il suo agente e adesso ci siamo. Accostato a tanti club di Serie A però David può firmare con un altro club.

Calciomercato: David pronto a firmare con il club scelto

Arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio la firma di David con il nuovo club perché a sorpresa può lasciare il Lille a zero e non approdare in Italia come si è parlato tanto in questi mesi, con Juventus, Milan e Inter che lo cercano da tempo provando il grande colpo.

A dare la notizia sono stati i colleghi di Sky De che direttamente dalla Germania parlano di quella che può essere la mossa a sorpresa del Bayern Monaco che può comprare David e anticipare la concorrenza beffando tutti, tra cui anche i club italiani.

Adesso ci sono novità molto importanti che riguardano proprio la mossa da parte del club tedesco disposto a chiudere un grande affare con il giocatore perché David può firmare con il Bayern Monaco.

Secondo quanto riporta Sky Deutschland, infatti, è proprio il Bayern Monaco che può prendere Jonathan David, attaccante in scadenza col Lille di 24 anni, andando ad anticipare le squadre italiane che sono fortemente interessate a lui e possono rimanere a mani vuote come Inter e Juventus.

Non è una situazione facile questa per i club italiani con il Bayern Monaco che può ingaggiare David convincendolo con un ricco ingaggio. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire come andrà a finire.