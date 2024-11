Milan, Theo Hernandez rinnova per andare via: scelto il sostituto

Possibile colpo di scena in casa Milan con Theo Hernandez pronto a rinnovare ma per andare via, una mossa di convenienza da parte del club rossonero e lo stesso giocatore.

Il futuro del terzino di spinta francese in questo momento è in forte bilico perché il giocatore può seriamente andare via dal Milan che pensa ad altri nomi su cui puntare per i prossimi anni. L’atteggiamento del calciatore rossonero non è piaciuto alla società in questo inizio di stagione da quando è arrivato il nuovo allenatore Fonseca.

Il Milan si aspettava un atteggiamento da leader ben diverso da Theo Hernandez con cui ora c’è anche un caso rinnovo da dover risolvere. Perché il calciatore in questo momento è in scadenza nel 2026 e già la prossima estate rischia di essere un grande problema ad un solo anno dalla scadenza di contratto.

Per questo motivo che il Milan ora tratta il rinnovo di Theo Hernandez per cercare di evitare di perderlo a zero prima di tutto. Le parti però sembrano destinate a dirsi addio a prescindere, perché la trattativa che starebbero portando avanti potrebbe essere quella di un accordo a convenienza tra le parti.

Calciomercato Milan: rinnovo Theo Hernandez, la situazione

Il Milan può seriamente dire addio a Theo Hernandez e guarda al futuro dove ci sono diversi profili che piacciono e sono attentamente seguiti dal club rossonero che ora vuole provare il grande colpo per i prossimi anni.

In questo momento il Milan tratta il rinnovo di Theo Hernandez ma solo per convenienza come rivelato dal Corriere dello Sport. Perché il calciatore francese andrà a ricevere per firmare un ingaggio più elevato come premio di fedeltà e allo stesso tempo il Milan avrà la possibilità di venderlo senza pressioni di un contratto in scadenza, potendo incassare una cifra importante per il suo addio.

Per questo motivo che a prescindere dal rinnovo di Theo Hernandez il Milan pensa di venderlo e cerca anche un nuovo terzino per la fascia sinistra. Sono diversi i giocatori che in questo momento sono finiti nella lista dei desideri.

Tra i calciatori seguiti alcuni da campionati stranieri, ma la prima scelta del Milan per sostituire Theo Hernandez è Dorgu del Lecce, giovanissimo calciatore di spinta che si sta imponendo già da un paio di anni e che il prossimo anno è pronto ad un grande salto, ma è seguito da tanti club e non sarà facile.