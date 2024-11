L’ex Roma rompe il silenzio e si sfoga: “Ecco dove andrò adesso”

Si è sfogato duramente, nelle parole pubblicate su quanto gli è accaduto. Rompe il silenzio l’ex Roma, dopo i fatti che lo hanno riguardato.

La Roma non è più quella di quando c’era lui con il club capitolino che sta vivendo non pochi problemi, col ritorno di Claudio Ranieri che potrebbe aver sistemato le cose o comunque è questo ciò che sperano i Friedkin, nella scelta fatta.

Una scelta che ha riguardato la Roma, stessa Roma che fu di Daniele De Rossi che ancor prima che da allenatore, ha vissuto un’intera vita da calciatore della formazione giallorossa, condivisa con i suoi ex compagni di squadra, fino a diventare il capitano dopo Francesco Totti. Del calcio attuale e di molto altro, in un duro sfogo, ha parlato l’ex centrocampista della Roma.

Il duro sfogo dell’ex Roma: ecco con chi ce l’ha

Rompe il silenzio e si sfoga, l’ex centrocampista della Roma, che ha così parlato a ruota libera della personale situazione che ha vissuto sulla sua pelle.

“Costretto” ad andare via, con grande rammarico, svelando quella che è la fine della sua carriera, non volendo “elemosinare” nulla, come da lui dichiarato.

In un’intervista, proprio nel corso della giornata, l’ex Roma ha così annunciato quello che sembra essere quasi un ritiro. O comunque, un mancato ritorno in Serie A o nei campionati europei ad alto livello, secondo quel che racconta parlandone apertamente ai microfoni di Koolcast Sport.

L’ex Roma si sfoga: le sue parole dopo l’addio

Dopo l’addio al club indonesiano del Bhayangkara, Radja Nainggolan si è così sfogato nella sua intervista: “Penso si stia avvicinando la fine della mia carriera. Non chiederò l’elemosina ai club per continuare a giocare, io non sono mai stato un leccac**o e mai lo sarò. Se continuerò a giocare sarà soltanto per il Belgio. Non ho alcuna intenzione di continuare a viaggiare, non ho più voglia. Nel campionato belga potrei essere protagonista ancora per 3-4 anni”. Radja Nainggolan dunque potrebbe tornare a giocare, ma solo nel campionato belga. Difficile rivederlo in Serie B o in Italia, come gli successe nella SPAL dell’ex tecnico proprio a Ferrara, prima ancora della Roma, Daniele De Rossi.

Dura critica al calcio mondiale: le dichiarazioni dell’ex Roma

Radja Nainggolan, a ruota libera, parla del calcio attuale: “Il calcio ormai è diventato un business. Oggi i club vogliono comprare i giocatori giovani, solo per poterli rivendere poi. Il Milan, se ci pensate, vinceva gli Scudetti con gente come Gattuso, Pirlo, Seedorf, Ambrosini… i club oggi preferiscono il business del calciomercato”.