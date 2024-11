Juventus, accordo per il rinnovo: avrà uno stipendio diverso

La Juventus da mesi trattava il rinnovo e ora sembra essere arrivato alla conclusione dell’affare, perché il calciatore è pronto a firmare e chiudere questo capitolo.

Situazione che può sbloccarsi da un momento all’altro in maniera definitiva, perché ormai ci siamo per trovare un accordo definitivo per il rinnovo del calciatore che resterà alla Juve a condizioni diverse economiche rispetto quelle attuali.

E’ da tempo che Cristiano Giuntoli ha intenzione di chiudere del tutto la situazione rinnovi per la Juventus per potersi poi concentrare totalmente su acquisti e cessioni. Sono diversi ora i giocatori che sono stati messi nel mirino dal club bianconero per la prossima sessione di mercato di gennaio e per questo motivo che ora si valutano alcuni rinnovi.

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano proprio una trattativa che può portare alla firma del rinnovo di uno dei calciatori della Juventus. Perché la società ha dato una sterzata decisiva alla trattativa e l’operazione si può chiudere anche in tempi molto brevi.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo

Ci siamo per la fumata bianca che può portare al rinnovo di un calciatore della Juventus che attendeva da tempo questo momento. Tra i giocatori del club bianconeri ci sono diversi anche campioni e titolari con la grana del prolungamento di contratto e su tutti Vlahovic che ancora non è riuscito a trovata l’intesa con scadenza nel 2026.

Una situazione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus con un rinnovo di contratto che è pronto ad essere firmato, perché in tempi anche molto brevi che si potrebbe concludere l’operazione per il calciatore che attende di firmare il suo nuovo contratto.

Come riportato da Tuttosport, continuano in maniera anche molto spedita le trattative per i rinnovi della Juventus e tra questo c’è quello di Gatti. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro che è sembrato decisivo tra le parti e l’idea è quella di andare a concludere entro Natale il prossimo contratto.

Gatti rinnoverà con la Juventus fino al 2030 con uno stipendio da 1,4 attuali a 2,3 milioni di euro a stagione. Un premio per il centrale e capitano della Juve che è pronto a restare sempre di più un punto di riferimento in bianconero. L’idea è quella di andare a definire l’accordo nelle prossime settimane per poi potersi concentrare anche su quello di Vlahovic.