Comprano Kean a 52 milioni: pagano la clausola

Moise Kean è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione e ha voglia di rilanciare la sua carriera grazie alla Fiorentina e il suo allenatore Palladino che ha puntato forte su di lui.

Il club viola ha chiuso nei primissimi giorni di mercato il colpo in attacco andando a prendere Moise Kean dalla Juventus per 13 milioni di euro, un colpo fortemente voluto dal nuovo allenatore Raffaele Palladino che ha deciso di puntare proprio su di lui e che ha rivelato che avrebbe voluto il giovane attaccante 24enne già ai tempi del Monza.

Adesso Kean a suon di gol e soprattutto grandi prestazioni sta aiutando la Fiorentina che si ritrova tra le prime in classifica in campionato. 11 gol in 14 presenze, 12 se consideriamo anche la Nazionale nell’ultima partita giocata da titolare, poi altre due con pochissima manciata di minuti. Ben 8 gol in 11 partite di campionato che fanno decollare il progetto viola.

Ma c’è un grosso rischio che ha deciso di correre la Fiorentina inserendo nell’accordo con Kean una clausola rescissoria. La sensazione è che si possa arrivare ad una separazione se si dovesse presentare una delle migliori squadre d’Europa per prenderlo.

Calciomercato: comprano Kean con la clausola

Momento decisivo per quanto riguarda il futuro di Moise Kean che tramite la Fiorentina potrebbe pensare di andare a giocare in una delle migliori squadre che ci sono in circolazione perché adesso la sua crescita non sta per niente passando inosservata.

In questo momento si parla di quello che può accadere da un momento all’altro perché Moise Kean può seriamente lasciare la Fiorentina se dovesse continuare in questo modo. Il calciatore rischia di essere un capolavoro ma allo stesso tempo un vero problema per le situazioni di mercato che si stanno creando.

Perché Kean ha una clausola da 52 milioni nel contratto che permette ai club di poter investire su di lui già dalla prossima estate. Adesso però a voler chiarire questa situazione è stato direttamente l’allenatore Raffaele Palladino che ha rivelato di aver telefonato per primo all’attaccante per voler lavorare con lui.

La clausola da 52 milioni nel contratto di Kean non è un problema secondo Palladino, perché l’allenatore ha svelato che il club e i tifosi viola in questo momento devono godersi il giocatore e non pensare a questo, ma è chiaro che parlando in questo modo si può far intendere che qualcosa possa cambiare in futuro.