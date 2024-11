Sacrificio Tonali, il Newcastle lo vende: tornerà in Serie A

Possibile colpo di scena per il futuro di Sandro Tonali pronto a lasciare il Newcastle e giocare di nuovo nel campionato italiano di Serie A.

Può diventare la grande occasione del 2025 quella che riguarda il futuro del centrocampista italiano che ha deciso l’ultima partita della Nazionale con un suo gol contro il Belgio che ha permesso agli Azzurri il passaggio del turno alla fase successiva. Perché adesso il periodo buio di Tonali è alle spalle e davanti ha un grande futuro.

Dopo oltre 1 anno di squalifica per il caso calcioscommesse, ora Sandro Tonali è pronto a riprendersi tutto quello che stava per terminare con la carriera del giocatore che sta decollando sempre di più a suon di prestazioni di altissimo livello.

E’ così con il Newcastle e anche con la Nazionale, per questo motivo ora i grandi club pensano seriamente sempre di più a provare a prendere Tonali visto che con il suo club non c’è una situazione poi così tranquilla. Il club bianconero inglese rischia di restare senza Europa il prossimo anno perché in campionato non sta andando bene e si parla anche di un cambio di allenatore.

Calciomercato: Tonali torna in Serie A

Da capire quindi alla fine se Tonali avrà l’occasione di restare nel prossimo progetto del club inglese o di andare via, con il suo sogno che resta quello di tornare a giocare in Italia dove è tanto apprezzato.

In questo momento il centrocampista ha un ottimo e lungo contratto con il Newcastle fino al 2028 e con la sua giovane età avendo ancora tanti anni davanti (classe 2000) ora può pensare di andare a migliorare sempre di più. E’ quello che sta dimostrando in campo, perché ora Tonali può lasciare il Newcastle e firmare con una nuova squadra.

Sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi su di lui da tutto il mondo e c’è sempre quel pizzico di nostalgia per l’Italia dove il campionato di Serie A sta migliorando sempre di più sotto ogni punto di vista. Intanto, in vista del futuro occhio che Tonali possa tornare in Serie A.

Perché il giocatore se con il Newcastle non dovesse raggiungere l’Europa a fine anno può essere il grande sacrificato e in Italia il Milan sogna il suo ritorno, c’è un forte legame con Tonali che difficilmente giocherebbe con un club diverso, ma di fronte a grandi offerte è tutto da vedere.