Guai Atalanta: l’Atletico Madrid lo prende a gennaio

Un altro possibile grande addio per l’Atalanta con il club che può andare a cedere uno dei suoi migliori giocatori dopo che sono andati via tanti campioni in questi anni e l’ultimo è stato Koopmeiners.

Ancora un’altra grande stagione quella dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dopo la vittoria dell’Europa League vuole ripetersi anche quest’anno a grandi livelli, ma ora i suoi campioni sono osservati speciali delle migliori squadre che ci sono in circolazione.

Adesso però c’è il rischio che la società bergamasca possa prendere in seria considerazione la vendita di un proprio giocatore della rosa e considerato un perno fondamentale nello scacchiere di Gasperini. Perché per lui si è fatto avanti l’Atletico Madrid che fa sul serio e vuole provare a prenderlo subito.

Attenzione quindi a ciò che può accadere nella prossima sessione di mercato di gennaio, dove c’è la seria possibilità di andare a vendere un altro giocatore per l’Atalanta che in questo momento ha attirato seriamente l’attenzione da parte di alcuni club che vogliono provare a prenderlo, uno su tutti è l’Atletico Madrid.

Calciomercato: l’Atletico Madrid prende il campione dell’Atalanta

Momento decisivo che può essere questo per un calciatore dell’Atalanta che può essere venduto dal club perché ora l’Atletico Madrid sembra fare sul serio per il giocatore che si sta dimostrando ancora una volta uno dei migliori della rosa del club bergamasco.

Con un contratto in scadenza nel 2026 ora può diventare pericoloso il mercato attorno al nome di De Roon e per questo motivo che l’Atalanta vuole cercare di capire se riuscirà a chiudere un rinnovo di contratto nei suoi confronti. La trattativa va avanti ma allo stesso tempo si parla di quello che può accadere con un inserimento dell’Atletico Madrid.

Nonostante il forte legame con l’Atalanta, come riportato da Footballtransfers.com, De Roon può andare via e firmare con l’Atlético Madrid. Perché per il centrocampista olandese a 33 anni questa può essere una grande occasione di vita e carriera che ha sempre aspettato.

De Roon si trova benissimo all’Atalanta ma ricevere un’occasione dall’Atletico Madrid può cambiare le cose. Il club spagnolo starebbe seriamente pensando a lui per rinforzare la zona mediana di campo, con un giocatore che da anni gioca quasi sempre tutte le partite e in più posizioni di campo tra difesa e centrocampo.