4 punti di penalizzazione in campionato: la reazione del club

Arrivano delle nuove notizie dopo che c’è stata la penalizzazione in campionato in classifica che è stata decisa per 4 punti dal Tribunale Federale che ha sanzionato il club italiano.

E’ cambiata quindi la classifica del campionato italiano dopo la penalizzazione perché è chiaro che ora bisognerà fare i conti in maniera diversa visto che una squadra italiana ha visto privarsi di 4 punti tolti che erano stati conquistati sul campo in questo inizio di stagione.

Momento decisivo questo per il club che è pronto a ribaltare la decisione che è stata presa in un primo momento dalla Corte Federale che ha punito il club italiano per quanto accaduto a livello regolamentare. Sono state superate le date di scadenza e per questo c’è stata una penalizzazione che ora si vuole provare a contestare.

Adesso però il club italiano non sembra voler accettare questa decisione e per questo motivo ha deciso di prendere delle decisioni molto importanti e forti in merito a quanto accaduto. La volontà è quella di andare a fare qualcosa per annullare la penalizzazione in classifica.

Penalizzazione in classifica, la decisione del club

Dopo la penalizzazione di 4 punti in classifica il club però questa volta non ci sta ed è pronti a risolvere la cosa con i propri legali che possono essere d’aiuto in questa situazione, perché ora la volontà è quella di cercare di ottenere l’annullamento di tale sanzione.

Presenterà ricorso il Taranto calcio per la penalizzazione in classifica nel campionato di Serie C. Il club italiano ha voglia di risolvere la cosa nelle sedi opportune andando ad annullare possibilmente la pena arrivata nelle scorse settimane che hanno portato ad una penalizzazione di 4 punti per il Taranto.

E’ cambiata quindi la classifica del Girone C di Serie C per il Taranto e altri club, ma ora non è ancora finita perché la situazione può nuovamente essere capovolta dopo la decisione del club di presentare ricorso per la penalizzazione.

La società non ha intenzione di affrontare il resto del campionato con questo asterisco e la penalizzazione di 4 punti in classifica, la volontà quindi è quella di andare ad annullare questa sanzione con un ricorso che è stato deciso di presentare e ora i prossimi mesi diventano decisivi per capire quale sarà la decisione definitiva per questa vicenda che tiene banco nel campionato italiano.