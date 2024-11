Serie A, pessime notizie: l’attaccante si ferma in Nazionale, è grave

Non arrivano per niente buone notizie dalla Nazionale perché uno degli attaccanti di Serie A ora rischia di stare a lungo fuori dopo quello che è accaduto.

Come di consueto, dalla sosta Nazionali non arrivano buone notizie e per questo motivo che ora ancora una volta un club di Seri A deve fare i conti con quella che è una perdita di un suo giocatore che può seriamente stare fermo per diverso tempo.

Momento complicato se consideriamo che adesso c’è il rischio che possa arrivare questa conferma che l’attaccante possa stare fuori per diverso tempo perché ha bisogno di curarsi. Un momento complicato che può cambiare le scelte anche che dovrà poi fare l’allenatore nelle prossime partite.

Un momento non facile soprattutto per il club di Serie A che perde il proprio attaccante per la malaria che mette ora a rischio quelle che sono le prossime sfide della società che potrebbe non contare più sul proprio giocatore.

Serie A, calciatore colpito dalla malaria

Uno dei club di Serie A che si sta giocando lo scudetto in Italia ora deve fare i conti con quello che è un brutto problema per il proprio giocatore che si è dovuto fermare ed è stato trasportato in ospedale dopo essere stato colpito dalla malaria.

Adesso c’è bisogno di fare i conti in casa Lazio con quella che è un’altra brutta notizia perché tra i vari infortuni spunta anche quella che è la condizione di Dia dopo aver contratto la malaria in Nazionale con il suo Senegal.

La notizia è conferma proprio in queste ore, Boulaye Dia ha contratto la malaria. A dare l’ufficialità il comunicato della Federcalcio del Senegal, che ha spieganto che l’attaccante della Lazio salterà le prossime sfide ed è rimasto a Dakar per continuare le cure mediche.

Dopo la sosta delle Nazionali ci sarà un calendario fitto di impegni importanti per la Lazio che dovrà affrontar il Bologna, il Ludogorets in Europa League, poi ancora campionato con Parma e la doppia sfida tra Serie A e Coppa Italia con il Napoli in pochissimi giorni.

Tutte queste partite saranno importantissime per la Lazio e c’è il rischio che per alcune di queste Dia non sarà presente a causa della malaria che ha colpito l’attaccante del club biancoceleste che con Baroni aveva iniziato alla grande la nuova stagione.