Retegui in Premier: offerta super a gennaio

Mateo Retegui in pochissimi anni può svoltare la sua carriera una volta e per tutte, perché arrivano delle importanti conferme che riguardano il trasferimento in un nuovo club.

Possibile svolta di calciomercato per il futuro e la carriera dell’attaccante italo-argentino che ora può davvero fare un grande salto in pochissimo tempo. Perché adesso Mateo Retegui può seriamente può lasciare anche l’Atalanta e il campionato italiano per approdare in Premier League con una società che lo sta osservando attentamente da vicino.

Il giocatore dopo il trasferimento dal Genoa all’Atalanta è riuscito subito a dimostrare il suo grande valore e a buttarsi nel gioco di Gasperini in maniera decisiva tanto che in questo momento ha già messo a segno 11 gol in campionato ed è l’attuale capocannoniere del campionato.

Occhio quindi alle squadre che possono pensare di puntare su Retegui con l’Atalanta che l’ha preso per circa 20 milioni di euro e ora può venderlo ad un prezzo molto più elevato. Perché il club bergamasco non ha nessuna necessità di vendere e allo stesso tempo. L’attaccante ora piace ad un club in particolare che vuole provare a prenderlo.

Calciomercato: vogliono prendere Retegui in Premier

L’attaccante non si ferma più ed è un punto di riferimento dell’Atalanta che lotta per il vertice del campionato e anche nella Nazionale di Luciano Spalletti è il faro dell’Italia che non smette di puntare su di lui. Ecco che allora adesso Retegui può pensare di andare a giocare in un nuova squadra.

Sono diverse le grandi squadre in Europa che la prossima estate devono cercare di provare a puntare su un nuovo bomber e in questo momento ci sono delle novità molto importanti che riguardano Retegui.

Perché l’attaccante dell’Atalanta ora pensa seriamente di provare il grande salto se dovesse concretizzarsi la trattativa dopo gli interessi che sono stati mostrati nelle ultime settimane nei suoi confronti dopo un inizio di stagione da top.

Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio la ricerca dell’attaccante per alcuni club di Premier League con diversi nomi che sono nel mirino. Tra le squadre in cerca di una nuova punta per il prossimo anno ci sono Chelsea, Arsenal, Manchester United e Liverpool.

I nomi che circolano attorno a questi club che sono seguiti attentamente sono quelli di Hugo Larsson, di Victor Osimhen e di Viktor Gyokeres. Ma ora anche Retegui, come rivelato da TEAMtalk, è uno degli obiettivi dell’Arsenal. Il suo valore è di circa 50-60 milioni di euro oggi.