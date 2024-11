Italia, progetto finito: Spalletti si sfoga in diretta

L’Italia di Luciano Spalletti si qualifica alla fase successiva della Nations League dopo la vittoria in trasferta contro il Belgio e scoppia la polemica.

Il commissario tecnico della Nazionale a cui erano state chieste le dimissioni dopo un disastroso Europeo in estate, ora ha trovato le soluzioni giuste dando una svolta incredibile a quello che è il nuovo progetto messo in piedi dalla Nazionale italiana. Perché per Spalletti ora sono arrivati soltanto risultati positivi per la sua Italia che è al primo posto del girone di Nations League.

Con la vittoria con il Belgio arriva la qualificazione matematica per l’Italia ai quarti di finale di Nations League e con almeno un pareggio nella prossima e ultima partita contro la Francia che ci sarà la qualificazione da prima del girone e direttamente alle semifinali per l’Italia di Spalletti che ora guarda avanti con un pizzico di positività in più rispetto i mesi estivi.

Italia, Spalletti si sfoga in diretta a fine gara

Ha cambiato davvero tanto Luciano Spalletti che ha scelto un modulo diverso per la sua Italia in questi mesi e ha trovato soltanto gioco e risultati, nessun lato negativo per quello che è un lavoro con la Nazionale che inizia ad avere i suoi frutti.

Il ct ha cambiato giocatori anche e molti restano a casa nonostante vantano una grande considerazione di Spalletti che però rammaricato ha deciso di puntare su un modulo che deve inevitabilmente ‘punire’ alcuni di questi giocatori e su tutti ci sono Zaccagni e Orsolini.

Allo stesso tempo però stanno arrivando grandi risultati per l’Italia e per questo motivo che ora viene chiesto sempre di più a Spalletti che fino a qualche mese fa ha sentito di essere stato messo sulla graticola del licenziamento da parte di stampa e tifosi. Ora però la musica e cambiata e lui non ci sta.

Quando la giornalista alla fine della vittoria Belgio-Italia 0-1 ha ricordato a Spalletti che solo qualche mese fa sembrava essere stato fatto fuori con un progetto già finito dopo poco tempo, il ct ha sbottato sfogandosi in maniera forte e decisa e ricordando che con il tempo e le giuste scelte dei giocatori che si stanno raccogliendo i frutti con i risultati e il bel gioco.

E’ questo a cui punta Spalletti e ora si tiene ben salda la panchina dell’Italia con lo sfogo in diretta Rai che ricorda solo ancora di più quella che è la sua voglia di smentire tutti gli scettici dei mesi precedenti.