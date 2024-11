Roma, Dybala non gioca più: salta il rinnovo automatico, la mossa

Toda Joia, toda beleza cantavano nel brano Manu Chao e Roy Paci & Aretuska, ma a Roma di bellezza e di Joya (Dybala) non potrebbe essere più nulla.

Colpo di scena in casa Roma dove sta scoppiando un vero putiferio per quella che è stata la gestione da parte dei Friedkin del club e del caso Dybala. Al momento il club ha già esonerato 2 allenatori da agosto ad oggi, in 12 giornate De Rossi e Juric hanno ottenuto soltanto 13 punti con solo 3 vittorie e che piazzano il club giallorosso già tanto lontano dalla zona Europa.

Il rischio oggi è che si possa arrivare a terminare l’anno con una stagione fallimentare che può davvero mettere in ginocchio il progetto dei Friedkin a Roma e pr questo motivo che bisognerà fare di tutto ora per ridurre i costi dopo il disastro che è venuto fuori, a pagarne può essere proprio Dybala.

E’ caos totale nella Capitale perché ora la Roma è già distante 11 punti dalla zona Europa e c’è il timore che non si possa rimettere in piedi una stagione che può portare ad una rivoluzione totale che cambierebbe direttamente il futuro del club giallorosso. Nelle ultime ore è spuntata fuori una notizia anche su Dybala.

Calciomercato Roma, via Dybala: adesso non gioca più

La Roma sta cercando un nuovo allenatore e pare che la scelta sia quella di puntare su Claudio Ranieri come traghettatore per provare a sistemare la cose per i prossimi mesi. Intanto, si parla anche di quello che accadrà con Dybala.

Perché Dybala è in scadenza nel 2025 e c’è una clausola per attivare un rinnovo automatico se quest’anno dovesse giocare almeno 15 volte in stagione partite di almeno 45 minuti. Fino ad oggi è capitato solo 7 volte, a causa di alcune scelte tecniche e infortuni che avrebbero escluso La Joya da alcune partite.

Ma è chiaro che dietro a tutto questo caso Dybala per la clausola rinnovo a presenze c’è ben altro. La Roma ha provato a venderlo già in estate in Arabia Saudita, poi il giocatore rifiutò la destinazione all’ultimo, ma ora il club vuole liberarsi di lui per evitare un rinnovo fino al 2026 da 8 milioni di euro netti a stagione.

La Roma rischia un disastro economico e per questo pensa di vendere Dybala a gennaio. Da qui all’inizio del mercato il club giocherà 9 partite tra campionato ed Europa e basterà escluderne in un paio il calciatore per evitare che si possa attivare la clausola rinnovo, per poi venderlo a gennaio al miglior offerente.