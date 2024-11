Marsiglia, dimissioni De Zerbi: torna ad allenare subito in Italia

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più seguiti nel mondo del calcio italiano e potrebbe presto tornare in Serie A da un momento all’altro.

Dopo aver ottenuto grandi risultati nella sua esperienza in Premier League con il Brighton, il giovane tecnico ha accettato la sfida in Francia con il Marsiglia, alzando il livello e cercando di fare qualcosa di molto importante per il suo futuro, ma in queste ultime settimane c’è qualcosa che ha complicato tutto.

Tante le squadre che da sempre hanno messo De Zerbi nel mirino e anche per i prossimi anni che qualcuno proverà a prenderlo. Infatti, nelle ultime ore ci sono stati dei risvolti in merito a quello che è accaduto con il Marsiglia che apre al suo ritorno in Serie A.

De Zerbi ha iniziato forte con il Marsiglia, eppure che ultimamente le cose non sono poi andate come si sperava e per questo motivo che si è aperto un caso che potrebbe portarlo a separarsi dal club francese e guardare avanti nella sua carriera ancora in Italia.

Calciomercato: De Zerbi torna in panchina in Italia

L’allenatore che è stato più volte accostato a diverse panchine nel campionato italiano di Serie A, adesso può pensare davvero al grande ritorno. Perché ci sono aggiornamenti sul futuro di De Zerbi.

Ha minacciato le dimissioni dal Marsiglia Roberto De Zerbi, per questo si è aperto un vero e proprio caso in Francia che riguarda il tecnico italiano che può pensare al grande ritorno nel nostro campionato.

Dopo la pesante sconfitta contro l’Auxerre al Velodrome, il Marsiglia ha raccolto solo 5 punti in casa in 5 partite e per questo motivo De Zerbi si è sfogato con una minaccia di dimissioni. Ma potrebbe essere rientrata la situazione.

A chiarire però la situazione di De Zerbi al Marsiglia è stato l’ex giocatore Mehdi Benatia, consigliere sportivo del club francese, che ha rilasciato un’intervista a RMC Sport, dopo che nelle recenti dichiarazioni l’allenatore aveva minacciato l’addio.

Adesso il Marsiglia ha voluto allontanare critiche e caos confermando che De Zerbi resterà con il club francese, per questo motivo che per il momento non ci sarà un ritorno in Italia, ma attenzione a quello che può accadere già il prossimo anno perché l’allenatore può seriamente tornare in Serie A dove ci sono diversi club che lo seguono attentamente.